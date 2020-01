Havlíček na dopravě zůstane. Nevyměním ho, dupl si Babiš

"Já si myslím, že určitě nebudu obsazovat ministerstvo dopravy jiným ministrem. Je to definitivní rozhodnutí, moje, je to moje kompetence. A já s tím Havlíčkovi budu pomáhat," řekl Babiš. "Takže pan Havlíček restrukturalizuje to ministerstvo a nastaví tam nový pořádek, pokud to můžu tak říct, a to je všechno," dodal.

Předseda KSČM Vojtěch Filip po středeční schůzce s hlavou státu řekl novinářům, že prezident Zeman se ještě bude ptát premiéra na to, jak dlouho bude Havlíček stát v čele ministerstva dopravy. Pokud by měl být Havlíček zároveň ministrem dopravy i ministrem průmyslu a obchodu až do konce tohoto volebního období, KSČM by vyvolala s ANO dohodovací řízení, zda mají komunisté i nadále menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovat. Havlíček by podle lídra komunistů měl na dopravě zůstat po dobu reorganizace struktury ministerstva, která je podle Filipa málo funkční.

Zeman Filipovi také řekl, že bude ještě s Babišem o délce angažmá Havlíčka na dopravě mluvit. Bude se ho také ptát na plnění úkolů. Premiér se má s prezidentem sejít v pátek.

Havlíček se ujal vedení ministerstva dopravy minulý týden. Nahradil svého předchůdce Vladimíra Kremlíka (za ANO), který skončil kvůli zakázce na elektronické dálniční známky.