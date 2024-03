Kupkovi by se líbil Korčok. Havlíček preferuje Pellegriniho, přeje si ho i Babiš

Z řad nejsilnějšího opozičního hnutí ANO podpořil Pellegriniho už před prvním kolem expremiér Andrej Babiš. "Pan předseda řekl svůj názor, řekl ho z toho důvodu, že se s panem Pellegrinim dobře zná. Byl premiérem, když byl premiérem pan Pellegrini. Konstatoval, že pro něj je to kandidát prozápadně orientovaný, který bude podporovat NATO," vysvětlil Havlíček.

Současného předsedu slovenské Národní rady si v prezidentském paláci umí představit i on sám. "Znám pana Pellegriniho, vím, že je to člověk pragmatický, prozápadně orientovaný, který umí velmi dobře komunikovat. Jako prezidenta si ho dovedu představit. Ale říkám to s vědomím toho, že neznám dobře pana Korčoka," poznamenal.

Kupka by si přál, aby v čele nejbližšího souseda stanul Korčok. "S ohledem na to, co říká v uplynulých týdnech i ve vztahu k Rusku, tak pro mě osobně se jeví pro ukotvení Slovenska jako vhodnější kandidát. Ale rozhodnou to voliči na Slovensku, ne ministr dopravy České republiky," prohlásil člen Fialovy vlády.

Volební komise v neděli potvrdila oficiální výsledky prvního kola. Do druhého kola postoupili Korčok se ziskem 42,51 procenta hlasů a Pellegrini, kterého volilo 37,02 procenta voličů. Jediným výraznějším pronásledovatelem dvojice byl bývalý ministr spravedlnosti Harabin, který na třetím místě získal podporu 11,73 procenta.

Kampaň před druhým kolem mohou oba kandidáti vést do středy 3. dubna. Od čtvrtka pak začne volební moratorium, které potrvá až do konce hlasování. To je naplánované na sobotu 6. dubna, připomněla TASR. Funkční období končící prezidentky Zuzany Čaputové skončí 15. června.