Situace v Pásmu Gazy je katastrofální. Dva miliony lidí čelí hladomoru

Podle zpravodaje BBC Rushdiho Abualoufa, který situaci sleduje z Káhiry, zůstává většina obyvatel Gazy v zoufalé situaci. „Všichni sledují jedno místo – to, kde mají nákladní vozy přivážet jídlo. Ale to se prostě neděje. Kamiony čekají a čekají – už od včerejška. A dnes je to to samé.“

I když Izrael v neděli oznámil uvolnění blokády a slíbil povolit vstup omezeného množství humanitární pomoci, situace v terénu ukazuje něco jiného. V úterý sice přešlo do Gazy 93 nákladních vozů, zatímco den předtím to bylo pouze pět, OSN ale upozorňuje, že pomoc se stále nedostala k civilnímu obyvatelstvu. Mnoho zásilek zůstává nevyzvednuto kvůli absenci izraelského povolení pro pracovníky OSN.

V ulicích Gazy mezitím vládne zoufalství. Podle svědectví z trhu jsou stánky prázdné – není k dostání ovoce, zelenina, maso, kuřecí maso ani žádné bílkoviny. Lidé už týdny žijí bez dostatečného přístupu k potravinám, přičemž jejich situaci dál zhoršuje fakt, že není ani palivo na provoz generátorů v nemocnicích.

Zásoby léků byly vyčerpány, přístup k pitné vodě je tragický – podle posledních údajů je 25 % vody v Gaze kontaminované a nevhodné k pití. Nemocnice se potýkají s akutním nedostatkem nejen léků, ale i elektřiny a personálu. Generátory mlčí, chirurgické zákroky se odkládají, základní péče není dostupná.

Izrael mezitím pokračuje ve své rétorice. Armádní mluvčí uvádí, že pomoc byla propuštěna přes přechod Kerem Šalom až po „důkladné bezpečnostní kontrole“. Uvádí, že do Gazy bylo dopraveno mouka, dětská výživa, lékařské vybavení a farmaceutické přípravky. Zároveň však izraelské ozbrojené složky zdůrazňují, že udělají maximum pro to, aby pomoc „neskončila v rukou teroristické organizace Hamás“.

Náčelník generálního štábu izraelské armády generálporučík Ejal Zamir vzkázal Gazanům na sociálních sítích: „Nejsme to my, kdo vás připravil o jídlo, přístřeší a peníze. Hamás je odpovědný za tuto válku. Je odpovědný za vaši situaci. Přinesl zkázu – a nebude to on, kdo bude obnovovat.“

Přes tyto výroky se však humanitární realita nemění. I když satelitní snímky, které analyzovala BBC, naznačují, že Izrael připravuje uvnitř Gazy několik distribučních center, včetně nových cest a shromažďovacích ploch v jižní a centrální části pásma, zatím zůstávají pouze ve fázi příprav.

Existují tři hlavní přechody, kudy může pomoc proudit: Kerem Šalom na jihu Gazy je komerční bod s Izraelem, Rafah na hranici s Egyptem je tradičně humanitární koridor, který je však častokrát uzavřen, a přechod Erez na severu je určen výhradně pro pohyb osob.

Mezinárodní společenství i humanitární organizace stále apelují na Izrael, aby umožnil rychlejší a efektivnější dodání pomoci. Odborníci OSN upozorňují, že hladomor není otázkou týdnů, ale dnů – každá hodina zpoždění znamená reálné ohrožení tisíců životů.

Zatím však zůstává většina kamionů stát na hranicích. Pomoc, která by mohla alespoň dočasně zmírnit utrpení, nedorazila tam, kde je nejvíc potřeba. A zatímco politici diskutují o bezpečnosti a odpovědnosti, lidé v Gaze bojují každý den o holé přežití.

„Stovka kamionů nezmění nic,“ uzavírá zpravodaj BBC. „Po 11 týdnech bez jídla je to jako kapka vody v poušti.“