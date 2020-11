Havlíček: Obchody a restaurace možná otevřeme v prosinci. Ale budou přísná pravidla

Podle Havlíčka je klíčem pandemický ukazatel. V momentě, kdy se dostaneme do stupně číslo tři, může se podle něj otevírat, ačkoliv určité restrikce v platnosti zůstanou.

Podle něj by se tak mohlo stát už na začátku prosince. "Při dosažení třetí kategorie by se otevřelo jak v obchodech a obchodních centrech, tak i na ulici. Naší ambicí je, aby se otevřely také služby a s určitými omezeními i restaurace," řekl Právu.

Nebude to ale zadarmo. Bude podle něj potřeba dodržovat hygienická a dezinfekční opatření, například počet lidí v provozovnách, omezený počet lidí u stolu a další pravidla.

"Musíme si uvědomit, že to nebudou Vánoce jako každý rok. Ale díky tomu, že jsme relativně brzy připravili opatření proti nákaze, tak máme šanci, že předvánoční nákupy stihneme," uvedl.

V případě restaurací by hosté mohli sedět u jednoho stolu v omezeném počtu a byl by také omezený celkový počet lidí v restauraci. U bazénů by také bylo omezení podle počtu lidí. Platilo by na ně stejné pravidlo jako na hromadné akce.

Ubytování by naopak mohlo být otevřeno bez omezení. Naopak kulturní a sportovní akce se zřejmě jen tak konat nebudou.

Maloobchodní prodej v Česku je kvůli epidemii výrazně omezen od 22. října. S výjimkou potravin, drogérií, optik, květinářství, galanterií či lékáren, musejí být ostatní prodejny zavřené. Otevřené obchody nesmějí fungovat mezi 20:00 a 04:59 a zavřeno musí mít celou neděli.

Havlíček včera senátory také ujistil, že stát má dost ochranných pomůcek proti koronaviru. Senátoři vyzvali vládu, aby dbala na kvalitu pomůcek, využila jejich české výrobce a zavedla jednotná pravidla pro maloobchod. Horní komora vládu požádala i o vyhodnocení nákupu ochranných pomůcek za období mezi nouzovými stavy včetně informací, kolik jich pořídla ze zahraničí a kolik od českých producentů.

Na vládu se kromě zákonodárců obracejí také experti na dluhovou problematiku, podnikatelé a zástupci neziskových organizací, kteří očekávají kvůli koronavirové krizi novou vlnu exekucí. V otevřeném dopise premiérovi Andreji Babišovi (ANO) proto vyzvali k úpravě exekučního systému. V listu mu připomínají, že změny dřív sliboval. Žádají ho, aby se o ně zasadil.