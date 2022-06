Hřib o rezignaci neuvažuje, podle Havlíčka je za kauzu odpovědný

Neuvažoval proto ani o rezignaci, obviněného náměstka za STAN Petra Hlubučka si nevybral a ani neměl možnost ho sám odvolat. Místopředseda ANO Karel Havlíček ale míní, za kauzu, kterou podle něj provázely úplatky, konspirace i drogové a sexuální orgie, nese jako primátor hlavního města odpovědnost.

Policie tvrdí, že organizovaná skupina 11 obviněných systematicky obsadila klíčové pozice v dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat různá výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Do skupiny patřil i Hlubuček, hlavou skupiny byl podle kriminalistů zlínský podnikatel a lobbista Michal Redl, oba skončili ve vazbě. Kvůli kontaktům s Redlem dnes oznámil rezignaci ministr školství a místopředseda STAN Petr Gazdík.

"Ministr byl přichycen při činu, neměl na výběr," komentoval Gazdíkův krok Havlíček. Hnutí STAN je podle něj nedůvěryhodné a "prošpikované mafiánskými praktikami". Ve vládě by podle něj měli skončit všichni jeho členové včetně šéfa STAN, vicepremiéra a ministra vnitra Víta Rakušana.

Místopředseda a šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob (TOP 09) uvítal, že STAN i Gazdík zareagovali na problém rázně a rychle, na rozdíl od reakcí ANO na trestní stíhání jejího předsedy Andreje Babiše, kauz kolem Jaroslava Faltýnka a další případy. V současné době, kdy má země řadu problémů a navíc přebírá předsednictví v EU, si nemůže dovolit rozsáhlejší rekonstrukci vlády ani koaliční krizi, míní Jakob.

Hřib zdůraznil, že Piráti ani magistrát nejsou do nynějšího případu kolem podezření z korupce v DPP jakkoliv zapojeni, naopak poukázal na možnou roli dalších stran. V televizní diskusi i na twitteru uvedl, že pražská ODS za primátora Bohuslava Svobody podle něj přijala půl milionu jako sponzorský dar od rodiny Redlů, tedy dávno poté, co Redl "kšeftoval" s Radovanem Krejčířem.

Místopředseda SPD Radim Fiala považuje za velkou chybu, že vládní koalice ani Hřib neřešili situaci kolem Redla a Hlubučka už dříve, když se informace o jejich minimálně problematických aktivitách objevily v médiích. Na mimořádné schůzi Sněmovny, kterou iniciovala opozice, chce řešit i to, jak chtěl Rakušan reorganizovat policii včetně Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu. Nevyloučil, že by opoziční strany mohly iniciovat hlasování o vyslovení nedůvěry vládě, byť to ANO zatím odmítá. "Nemůžeme se jen dívat ze zadních lavic jen proto, že je předsednictví," dodal Fiala.