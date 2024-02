Barrandovský most bude opravený už letos. Praha se rozhodla sloučit zbývající práce

O změně harmonogramu v pondělí informovali náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele TSK Josef Richter. "Důvod sloučení je prostý, je to proto, abychom se vyhnuli dopravním omezením v roce příštím. Podaří se nám ušetřit čas z celkové sumy uzavírek, kterými by musel most projít," vysvětlil Hřib.

Přípravy na poslední fázi začaly už v lednu, navážou na ně stejné práce jako u jižní části mostu, tedy například bourací práce, posílení nosných kabelů, výměna mostních závěrů a svodidel, vybudování nových zábradlí či kompletní oprava všech vrstev vozovky.

Během závěrečné etapy oprav bude provoz přes most omezen, auta budou mít k dispozici jen tři namísto čtyř pruhů. Chodník a cyklostezka budou zcela uzavřeny. Konkrétní dopravní omezení budou veřejnosti teprve představena.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala předloni. Práce jsou rozložené do několika let a trvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.