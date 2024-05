Barrandovský most nebude opravený už na konci léta. Praha musí změnit plány

Podle ředitele TSK Filipa Hájka se nepovede opravu vytíženého mostu dokončit do konce letních prázdnin kvůli horší kvalitě betonové konstrukce, informovala Česká televize.

Praha přitom v únoru oznámila, že chce všechny zbývající práce stihnout do konce prázdnin, ačkoliv původně byly naplánované i na příští rok. Rekonstrukce se momentálně týká severní části mostu ve směru z Braníku na Smíchov.

"Důvod sloučení je prostý, je to proto, abychom se vyhnuli dopravním omezením v roce příštím. Podaří se nám ušetřit čas z celkové sumy uzavírek, kterými by musel most projít," vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) v únoru.

Během závěrečné etapy oprav je provoz přes most omezen, auta mají k dispozici jen tři namísto čtyř pruhů. Chodník a cyklostezka jsou zcela uzavřeny.

Rekonstrukce Barrandovského mostu začala předloni. Práce jsou rozložené do několika let a trvají vždy jen část roku. Za celé období vyjdou na 594,5 milionu korun. Soumostí z roku 1983 tvořené dvěma částmi, severní a jižní, se dosud nikdy neopravovalo.