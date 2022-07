Hřib se v dopise obrátil na Fialu ohledně plánu ubytovávání uprchlíků

Hřib kritizuje rovněž financování ubytovávání a již po několikáté i chybějící plán přerozdělování uprchlíků mezi kraji.

"Na dnešním jednání hejtmanů s ministerstvem vnitra jsem se ptal, jaký je další plán vlády v oblasti ubytování uprchlíků a dopravy. Dostalo se mi bohužel pouze kusých odpovědí," uvedl Hřib. Na město se prý neustále obracejí také poskytovatelé ubytování, kteří se dotazují na vládní plány. "My k tomu však nemáme dostatek informací, proto jsem dnes odeslal dopis premiérovi s tímto dotazem," uvedl Hřib.

Vládní příspěvek 250 Kč byl pro pražská ubytovací zařízení od začátku nedostačující a Praha k této částce proto přispívala ze svého rozpočtu dalšími 140 korunami. Tuto podporu bude muset podle Hřiba ukončit. Problémem v této souvislosti mohou podle primátora být také rostoucí ceny energií. "Pokud nebude zajištěna adekvátní finanční podpora již využívaných ubytovacích zařízení ze strany vlády, obávám se, že v Praze již nebude ochota provozovatelů uprchlíky nadále ubytovávat," uvedl primátor.

Hřib vládu dlouhodobě vyzývá k vytvoření mechanismu přerozdělování uprchlíků do krajů. V metropoli je podle něj až čtyřikrát více uprchlíků než v některých krajích a kapacity jsou vyčerpány. To podle něj společně s problémy ohledně financování situaci v metropoli zhoršuje. "Vhodnějším řešením, než je prodlužování dotovaného pobytu uprchlíků na ubytovnách, by byla nabídka standardního ubytování v místech, která mají kapacitu," dodal.

Od počátku války na Ukrajině letos na konci února získalo podle dat ministerstva vnitra v ČR dočasné vízum 400.000 uprchlíků, z toho 91.000 v Praze.