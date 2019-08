Premiéři obou zemí Andrej Babiš a Benjamin Netanjahu při svém únorovém setkání uvažovali o možnosti uspořádat mezivládní jednání ještě letos. Předchozí se konala v Izraeli.

Velvyslanec Martin Stropnický řekl, že vzhledem k turbulentnímu roku v izraelské politice nebylo možné letošní termín najít. Izrael čekají v září opakované volby do parlamentu, protože po těch jarních se nepodařilo sestavit vládu.

"Očekáváme s napětím, jak dlouho bude trvat sestavování vlády po volbách, potom můžeme přemýšlet o termínu. Je to pro nás naprostá priorita, chceme, aby to bylo v České republice, patrně v Praze. Opatrný termín je první pololetí příštího roku," řekl Stropnický.

Upozornil, že i před nadcházejícími volbami je koaliční potenciál hlavních uskupení omezený. "Jedna věc je jasná - pokud se v jednom kalendářním roce nepodaří sestavit funkční vládu, bude to skandální situace, kterou voliči stranám jako celku budou obtížně odpouštět," řekl k politické situaci v Izraeli.

V otázce možného přesunu velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to loni učinily USA, se podle velvyslance česká vláda drží linie evropské politiky a úřad přesouvat nechce. "Od přesunu ambasády USA se (k tomu) nikdo nepřipojil. Byly pokusy, které ale neskončily valně... Nevím ani o jednom případu, kde by to došlo k něčemu konkrétnímu," sdělil Stropnický. Přesun prosazuje prezident Miloš Zeman.

Za dobrý krok a zpřítomnění ČR v Jeruzalémě považuje Stropnický loňské otevření Českého domu. Velvyslanec v něm chce uspořádat recepci ke státnímu svátku, která má být vzhledem k listopadovému výročí zajímavější než obvykle. "Budeme to organizovat ne jako všichni mí evropští kolegové v Tel Avivu, ale v Jeruzalémě, v Českém domě. Zaznamenal jsem pozdvihnutá obočí z některých evropských zemí, která mě ale zanechávají chladným," řekl Stropnický.

Upozornil, že všechny důležité izraelské instituce sídlí v západním Jeruzalémě. "Předstírat, že západní Jeruzalém není nedílnou a významnou součástí a jakýmsi potenciálním hlavním městem Izraele je vrcholné pokrytectví, tak proč bychom tam nemohli organizovat recepci?" dodal.

K rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, který nejprve uznal Jeruzalém za hlavní město Izraele a pak do něj nechal přestěhovat velvyslanectví, řekl, že je to "extrémní názor, který nepomáhá řešení izraelsko-palestinského konfliktu. "Pokud se zeptáte, zda je řešení základu toho konfliktu na obzoru, tak se domnívám, že nikoli. Že to je dlouhodobý, pokud vůbec řešitelný problém," řekl.

Stropnický ale považuje za smysluplný plán USA pomoci palestinské ekonomice v rámci mírového plánu, jehož ekonomickou část USA už částečně zveřejnily. "Lidé, kterým se nevede dobře, jsou nespokojeni a náchylnější i k násilnostem. V Izraeli je 20 procent arabské populace. Tam žádný problém není, nemají se špatně, mají práci, solidní služby, školství. Kdybyste jim navrhli, jestli nechtějí do Palestiny, tak řeknou že ne," tvrdí Stropnický.