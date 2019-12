"Nehlasujeme o rozpočtu na následující rok, ale hlasujeme o tom, zda jsme spokojeni s politikou vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů," řekl Bartoš při dnešním sněmovním schvalování hospodářského plánu.

Poukázal také na to, že rozpočet vychází i ze zákonů, které dosud nebyly schváleny. Zmínil novelu daňového řádu, který mimo jiné prodlužuje splatnost vratek na dani z přidané hodnoty o 15 dnů, a návrh na zavedení digitální daně.

"Stát financuje doslova škodlivé projekty," prohlásil Okamura a vedle inkluze jmenoval také "politické neziskovky" a "solární barony". Návrh rozpočtu podle něho neobsahuje priority SPD ani priority velké části obyvatel, navíc stát podle něho nadále zadlužuje. Vláda předložila rozpočet se 40miliardovým schodkem, tedy stejným, jako byl schválen na letošek.

Hnutí STAN vadí to, že se vláda chová rozpočtově velmi nezodpovědně, řekl Rakušan. Vláda podle něj nevyužila dobu nezpochybnitelného ekonomického růstu k tvorbě rezerv, a naopak je spotřebovává a rozprodává státní nouzové zásoby. "Rozpočet nemá žádnou ambici posouvat naši zemi někam dál," prohlásil Rakušan. Vyčetl vládě také to, že se nesnaží snižovat povinné výdaje rozpočtu nebo že nepřipravila reformu sociálního systému.

TOP 09 není podle předsedkyně Markéty Pekarové Adamové spokojena se schodkem, strukturou rozpočtu ani s jeho prioritami. Některé výdaje jsou podle ní nadhodnocené, jiné podhodnocené. Pekarová Adamová Sněmovnu vyzývala k přijetí návrhů TOP 09 na přesuny peněz uvnitř rozpočtu, když odrážejí priority vlády.

"Schodek je smutná vizitka hospodaření vlády," uvedl Fiala. Podobu rozpočtu označil za ostudu a neschopnost kabinetu ANO a ČSSD, projídají se podle něho ekonomicky úspěšná léta. Babišovi (ANO), který dopoledne před poslanci rozpočet tři hodiny hájil, Fiala vzkázal, že i po šesti letech ve vládách jen mluví o "jakýchsi plánech" a výsledek nikde.

Babiš udělal ze Sněmovny "žvanírnu"

"Jsem kritizován, že málo vystupuji, tak dnes se to budu snažit dohnat," řekl Babiš hned v úvodu. Poté představoval rozpočet, označil ho za prorůstový a ujistil, že pokud se ekonomický vývoj zhorší, bude stát pumpovat peníze do ekonomiky. Vyzdvihoval úspěchy vlády a její kroky v plánovaných investicích, ve školství, zdravotnictví nebo digitalizaci veřejné správy. V úvodu se věnoval i závěrům auditní zprávy Evropské komise o svém údajném střetu zájmů. Odmítl, že by Česko kvůli tomu muselo vracet do Bruselu jakékoli peníze.

Premiér Babiš s ministryní Schillerovou připravili tak děsivě špatný rozpočet na r. 2020, že jeho projednání teď musí sám premiér Babiš raději obstruovat několika hodinovým projevem. Mele páté přes deváté, nemá to hlavu ani patu, žvaní. Žvanírnu ze Sněmovny tak dělá on sám. — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) December 4, 2019

Věnoval se i plánovaným armádním nákupům, výdajům na obranu nebo boji s klimatickou změnou. Hovořil třeba o plánech na zadržování vody v krajině, o odpadovém hospodářství nebo o plánu vysadit miliardy sazenic stromů.

"Premiérův proslov je jak toulavá kamera. Už jsme projeli celou republiku. Snad bude na konci divácká soutěž o hodnotné ceny," komentoval délku projevu na sociálních sítích poslanec TOP 09 Dominik Feri.

Babiš kritizoval i bývalé vlády vedené ODS. Vytkl jim například, že zavinily prudký nárůst solární energetiky, která si vyžaduje desítky miliard podpory ze státního rozpočtu. "Andrej Babiš ví, že předkládá špatný rozpočet. Tak mu nezbývá nic jiného, než během svého projevu kritizovat minulost. Dělá to tak, jak je zvyklý: používá polopravdy a lži," reagoval na twitteru předseda ODS Petr Fiala.