Jurečka: Vláda usilovala o rozpočet, jehož deficit nebude vyšší, než je nezbytně nutné

"Rozhodně platilo, že jsme se dívali velmi intenzivně na to, aby schodek rozpočtu nebyl vyšší, než je nezbytně nutné," řekl Jurečka při příchodu na jednání vlády. O výši schodku mluvit nechtěl, podle něj je to otázka na ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS), který však s novináři před jednáním kabinetu nehovořil. "Pro mě 270 miliard přesně na miliardu nebyla mantra," řekl pouze Jurečka.

"Beru to jako kompromis, který bolí nás všechny. Každý resortní ministr tady je v situaci, kdy by si dokázal představit pro svoji resortní kapitolu větší rozpočet. Ale musíme zohledňovat to, že potřebujeme pomoci lidem a firmám v oblasti energií a zároveň nenechat tady po sobě nějaký brutální další dluh," řekl Jurečka.

Zatímco ministr práce hovořil o podobě rozpočtu jako o konečné dohodě, ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) před novináři dával najevo, že ještě očekává debatu. "Budeme dneska jednat a možná to bude zase dlouhá noc," řekl. Vyjádřil prozatímní spokojenost s tím, jakým směrem se dosud jednání ubírala.