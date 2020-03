Koronavirus tříští politiky. Dělají si PR na panice?

Kabinet by v případě vyhlášení nouzového stavu mohl regulovat dodávky ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu a zakazovat akce s velkým počtem lidí. "Pokud bychom se pohybovali v režimu nouzového stavu, tak může vláda regulovat dodávky ochranných a zdravotnických prostředků, to znamená že může nařídit výrobcům, aby prioritně zásoboval integrovaný záchranný systém, státní hmotné rezervy, poskytovatele zdravotní péče," uvedl Hamáček.

To se ale v tuto chvíli děje i bez vyhlášení nouzového stavu, vláda totiž zakázala prodej roušek a prioritně je budou dostávat lékaři. Sám Babiš navíc pro vyhlášení nouzového stavu nyní nevidí důvod. Poukázal na to, že nouzový stav zatím nevyhlásila žádná z evropských zemí, v některých je přitom nakažených výrazně víc.

Ministr obrany Lubomír Metnar na twitteru dokonce uvedl, že Hamáčkův návrh je v rozporu s tím, co se řešilo na Bezpečnostní radě státu. "Není třeba dělat si PR na současné situaci. Upřímně mi to nepřijde zodpovědné," dodal.

Hamáček si ale stojí za svým. "Z hlediska resortu ministerstva vnitra jsme přesvědčen, že by bylo jednodušší operovat v krizovém režimu. Pan premiér je ale přesvědčen, že k tomu zatím není důvod," řekl Radiožurnálu.

"V nouzovém stavu jsme schopni našim občanům ukládat některé povinnosti. Například pokud se budou vracet ze zasažených regionů, můžeme jim nařídit povinnost hlásit se na příslušné hygienické stanici,“ vysvětluje," dodal.

Na druhou stranu sám tvrdí, že k panice není důvod. Podobně není potřeba v této fázi nákazy vykupovat supermarkety. "Ani v těch nejhorších případech v Itálii a Číně nedošlo k problémům se zásobováním," vysvětlil.

To, že by šlo o jeho PR, ale rezolutně popírá. "Rozhodně to nepřispívá dobré atmosféře v rámci vládní koalice a určitě si nechci dělat PR na asi největší bezpečnostní výzvě této vlády," uvedl.