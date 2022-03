Kraje potřebují prodloužení nouzového stavu k okamžitému zajištění ubytování pro uprchlíky

"Potřebujeme ho k zajištění ubytování bez výběrových řízení, protože oslovujeme nějaký seznam dostupných ubytovatelů. Myslím, že třeba postavit to městečko s mobilních buněk nebo zrekonstruovat nějakou budovu typu bývalého domova mládeže v Zeyerově ulici v Liberci nebo bývalé budovy Skloexportu by bylo v normální režimu mimo nouzový stav otázka tak na rok, a my to musíme řešit v řádech týdnů a jednotek měsíců," řekl k důvodům Půta.

Dnes ráno měl kraj podle něj 71 smluv s ubytovateli, které jsou před podpisem. "Zasmluvňujeme dalších asi 800 lůžek v kapacitách soukromých ubytovatelů, to je kapacita zhruba na dva týdny," poznamenal. Kraj také počítá s vybudováním městečka z obytných buněk s kapacitou až 500 míst v Liberci, podle odhadů to přijde na 65 milionů korun. Zhruba stejnou ubytovací kapacitu by kraj mohl získat i v léta nevyužívané budově Skloexportu v Liberci, kterou si půjčí od státu. Budova je už 15 let prázdná, potřebovat proto bude úpravy, které podle odhadu přijdou zhruba na 30 milionů korun.

Bez nouzového stavu nelze ale podle Půty zajistit ani redistribuci uprchlíků mezi jednotlivými kraji. "Myslím, že nouzový stav tak, jak je zatím pojímán, se nijak nedotýká práv českých občanů, že by jim byla nějak omezována. Myslím, že ty dva měsíce do konce května jsou realistický odhad situace," poznamenal Půta. Pokud bude podle něj válka na Ukrajině pokračovat i v dalších měsících, některé věci bez nouzového stavu dělat nepůjdou. Jen v nouzovém stavu je podle něj například možné nařídit soukromým ubytovatelům ubytování uprchlíků v případě, že by nasmlouvané kapacity už nestačily.