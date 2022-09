Lipavský vidí v případném hromadění Rusů v Česku bezpečnostní riziko

Ruský prezident Vladimir Putin ve středu vyhlásil částečnou mobilizaci. Měla by se týkat asi 300.000 lidí s předchozími vojenskými zkušenostmi. Podle agentury AFP se ale množí případy, kdy jsou povoláni staří, nemocní nebo vojensky zcela nezkušení lidé včetně studentů. Opoziční ruský list Novaja gazeta v neděli s odkazem na zdroj z Kremlu napsal, že z Ruska poté uprchlo přes 260.000 mužů.

"Naším cílem nemůže být, aby se u nás hromadili dezertéři, to by bylo i bezpečnostní riziko pro náš vlastní stát. Můžou mezi nimi být ruští agenti. A já dlouhodobě a úspěšně pracuji na tom, aby se vliv ruských tajných služeb v Evropě snižoval," uvedl Lipavský.

Prezident Miloš Zeman v neděli na CNN Prima News řekl, že by Česko Rusy prchající před mobilizací přijímat mělo. Podle hlavy státu naopak o bezpečnostní riziko nejde. Lipavský už ve čtvrtek ČTK sdělil, že Rusové, kteří ze země utíkají kvůli tomu, že se chtějí vyhnout mobilizaci, nesplňují v ČR podmínky pro udělení humanitárního víza.

"Ruští občané, kteří jsou povoláváni k vojenské povinnosti, by svou vůli měli vyjadřovat především v Rusku. Přijali jsme 400.000 uprchlíků z Ukrajiny a naše kapacity jsou na hraně," doplnil dnes šéf diplomacie. Primárně je podle něj nutné pomoct těm, kteří jsou v bezprostředním ohrožení.

"Nic to nemění na tom, že dodržujeme veškeré mezinárodněprávní závazky. Naší povinností není udělit vízum každému, kdo o něj požádá. Naopak o azyl si může na území EU požádat každý, dostane ho ten, kdo na něj má podle mezinárodního práva nárok," dodal Lipavský.

Podle čtvrtečního vyjádření mluvčí Evropské komise je rozhodnutí, zda vpustit na své území lidi přicházející z Ruska, na členských státech EU. Unijní státy by podle ní měly vždy zaručit vstup lidem žádajícím v EU o azyl a jejich žádosti pak individuálně posoudit.

Například pobaltské země už ve středu vyhlásily, že Rusům prchajícím před mobilizací poskytovat útočiště nebudou. Německo je naopak připraveno desertéry z ruské armády přijímat. Česko jako první členský stát EU plošně pozastavilo vydávání víz pro občany Ruska, a to den po invazi na Ukrajinu, tedy 25. února. Zákaz trvá dosud, později jej Česko uvalilo též na běloruské občany, v obou případech s výjimkou humanitárních případů.

MZV: Ruští hokejisté z NHL by neměli schengenské vízum dostat

Postoj ministerstva zahraničí k udělení víz ruským hokejistům San Jose a Nashvillu pro zahájení sezony NHL v Praze se nemění. Schengenská víza by neměli dostat. Pokud budou mít již platná víza, měli by být vpuštěni, nynější jednání ale mohou situaci změnit. ČTK to dnes sdělil ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Česká diplomacie minulý týden dopisem upozornila vedení NHL, aby ruští hokejisté z týmů San Jose a Nashvillu necestovali k zahájení sezony do Prahy. NHL se bude v O2 areně hrát v pátek 7. října a o den později. NHL na dopis neodpověděla, což ale ministerstvo vzhledem k upozorňujícímu charakteru dopisu ani neočekávalo, uvedla Mariana Wernerová z odboru komunikace úřadu.

"Stále platí, že ruským hráčům by neměla být udělena víza na území schengenského prostoru. Pokud budou mít již platná víza, tak by měli být vpuštěni, ale vzhledem k probíhajícím jednáním může dojít v této věci ještě ke změnám," poznamenal Lipavský.

Generální manažer San Jose Mike Grier zaujal k věci jasný postoj. "Jsme tým, takže když řeknou, že někteří nemůžou jet, tak buď pojedeme všichni, nebo nikdo," řekl minulý týden agentuře AP. "Není to chyba hráčů. Neudělali nic špatného. Nemyslím si, že by za to měli být trestáni," dodal.

Podle Lipavského jde o byznysové rozhodnutí týmu NHL, jestli kvůli několika hráčům zruší celé zápasy.

V kádru San Jose jsou z ruských hokejistů pod smlouvou útočníci Alexandr Barabanov, Jevgenij Svečnikov, Daniil Guščin, Timur Ibragimov a obránci Artěmij Kňazev a Nikolaj Knyžov, který je aktuálně na marodce. V Nashvillu jsou to brankář Jaroslav Askarov a forvardi Jakov Trenin a Jegor Afanasjev.

NHL po vypuknutí konfliktu na Ukrajině nijak účast ruských hokejistů v lize neomezila. Pouze nesměl v létě zavítat do Ruska ani Běloruska při svém turné za letošními vítězi z Colorada Stanleyův pohár. V týmu Avalanche byl jediným Rusem útočník Valerij Ničuškin.