Žaloba na Zemana či alkohol za řídítky. Sněmovnu čeká bouřlivá schůze

Zářijová schůze dolní komory bude pokračovat od úterního odpoledne. Skončit by měla v pátek.

Žalobu na prezidenta by měli poslanci probrat ve čtvrtek, kdy by se ale také měly uskutečnit pravidelné interpelace na členy vlády. Žaloba je založena na tom, že Miloš Zeman podle jejích autorů porušuje svými skutky ústavu. Konkrétně prezidentovi vytýkají osm případů jednání, od nečinnosti v případě jmenování či odvolání členů vlády po vystupování v rozporu s oficiální českou zahraniční politikou. Zeman už dříve označil návrh žaloby za ústavní negramotnost a odmítl tvrzení, že by jeho kroky byly v rozporu s ústavou.

Aby se ústavní žaloba dostala k Ústavnímu soudu, na sněmovním plénu by pro ni musela hlasovat aspoň třípětinová většina, tedy nejméně 120 poslanců. Vzhledem k rozložení sil ve Sněmovně to není pravděpodobné. Sněmovní ústavně-právní výbor už dřív doporučil, aby jednání pléna bylo veřejné. Senát jednal o žalobě neveřejně, jak stanoví zákon.

Poslanci by se měli vypořádat ještě s osmi z celkem 13 předloh, které jim vrátila horní komora. Některé z nich byly zařazeny už na červnové schůzi, Sněmovna ale rozhodnutí o nich odložila. Stejně postupovala i v červenci a minulý týden stihla hlasovat jen o pěti z nich.

Sněmovna bude rozhodovat například o nové podobě zákona o regulaci prodejní doby ve větších obchodech. Zatímco poslanci chtějí z normy vyjmout velkoobchod, horní komora navrhla zavírání obchodů zrušit úplně. Senát chce zrušit také daň z nabytí nemovitých věcí. Navrhl to v novele, která ve sněmovním znění osvobozuje od daně první prodej bytů i v rodinných domech.

V lékové novele, která mimo jiné umožní úhradu léčebného konopí z pojištění, Senát odmítl snahu poslanců změnit systém distribuce léčiv do lékáren. Sněmovna opětovně posoudí i krácení odměn placených obecních funkcionářů, kteří jsou zároveň členy Parlamentu. Senátu tuto novelu zamítl.

S předlohami, které vrátil Senát, by se dolní komora měla vypořádat v úterý. Ještě před tím by poslanci měli z iniciativy opoziční ODS debatovat o možném zákazu olova ve střelivu a v rybářské zátěži.

V pátek by mohla Sněmovna schvalovat zákonná pravidla výběru kandidátů do orgánů státních firem, což by mělo omezit takzvané politické trafiky. Ve finále je také úprava o evropském žalobci, do níž chtějí opoziční Piráti vložit změny ve jmenování a odvolávání vedoucích státních zástupců s cílem posílit nezávislost státního zastupitelství. Právní výbor pirátskou iniciativu nepodpořil.

Do závěrečného schvalování by mohla Sněmovna poslat příští týden vládní návrh na zvýšení základního rodičovského příspěvku o 80.000 korun na 300.000 korun. Vyšší rodičovskou by měli podle předlohy dostávat od ledna rodiče novorozenců i dětí do čtyř let, kteří budou příspěvek zrovna pobírat. Ve druhém čtení je také například novela zákona o právu na digitální služby.