Minimální mzda by se měla navýšit o 2000 korun, navrhují odbory

Výši minimální mzdy upravuje vláda ve svém nařízení. Podle dřívějších údajů ministerstva práce nejnižší výdělek pobírá asi 139.000 lidí. Částka se zvyšovala naposledy od ledna. Vzrostla o tisícikorunu na 16.200 korun. S nejnižším výdělkem se zvedá i zaručená mzda, která se vyplácí v osmi výších podle odbornosti, odpovědnosti a náročnosti práce. Pohybuje se od minimální mzdy do jejího dvojnásobku, tedy do 32.400 korun.

"Vstřícně sděluji, že od července žádáme navýšení na 18.200 korun. Je nutné se podívat na to, jak vysoká inflace je," řekl Středula. Podotkl, že už pro letošek odbory požadovaly navýšení na 18.000 korun. Při jednání pohrozil případnými protesty. "My připraveni jsme, nástroje máme," dodal předák. Podle něj ale odboráři upřednostňují jednání.

O navyšování minimální mzdy jedná každoročně tripartita. Na částce se ani minulý rok neshodla. Zaměstnavatelé s vysokým přidáváním nesouhlasí. Připomínají, že náklady vzrostly. Zmiňují ceny energií či pohonných hmot.

S požadavkem na navýšení přišli předáci na tripartitu v polovině dubna. Premiér Petr Fiala (ODS) pak řekl, že vláda podobu opatření ke zmírnění růstu cen zváží, plošným krokům se chce ale vyhnout. "Nemůžeme si dovolit roztáčet inflační spirálu dál a dál. I při dalších krocích musíme mít na paměti, abychom ji i dobře míněným opatřením znovu neroztočili. Jen bychom tím všem ostatním znehodnocovali jejich peníze, mzdy, úspory," řekl pak předseda vlády. Kabinet se podle něj chce soustředit na odstranění českých příčin inflace či přípravu plánu postupu ke snížení české závislosti na energiích z Ruska.

V programovém prohlášení vláda počítá se zavedením vzorce pro pravidelnou valorizaci nejnižšího výdělku. V minulém volebním období to plánovala i tehdejší vláda Andreje Babiše (ANO), na modelu se s odboráři a zaměstnavateli nedohodla.

Vystrčil slíbil odborářům pečlivou práci na sociálním smíru

Předseda Senátu Miloš Vystrčil z vládní ODS slíbil odborářům na dnešním sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) pečlivou práci na sociálním smíru. S odkazem na pomoc válkou zničené Ukrajině uvedl, že bez podpory uvnitř nebude možné pomáhat navenek, o což vláda usiluje. Odborům poděkoval za přístup k uprchlíkům a komunikaci s partnery v nelehké době.

Připomenul, že z Ukrajiny napadené ruskými vojsky do Česka míří hlavně ženy s dětmi a je důležité, aby zde našly dobré podmínky pro svou existenci. "Je v našem zájmu, aby jejich pracovní podmínky byly stejné jako naše," uvedl s tím, že by jim mělo být také umožněno po konci války vrátit se do vlasti a Ukrajinu obnovit. Za důležitou označil Vystrčil solidaritu a spojitost spravedlivé odměny zaměstnanců s tím, jak se daří zaměstnavatelům. "Zaměstnanci jsou nejdůležitějším bohatstvím, které zaměstnavatel má," konstatoval.

Senát je podle Vystrčila připraven komunikovat se sociálními partnery a případně upravovat návrhy, které do horní komory posílá Poslanecká sněmovna. Otevřen je podle něj i neoficiální komunikaci. Je podle něj třeba postupovat velmi opatrně, protože bez podpory uvnitř podle něj nebude možné pomáhat venku, jak vláda činí.

Konfederace požaduje kvůli vysoké inflaci mimořádné navýšení minimální mzdy od července. Žádá zvednutí nejnižšího výdělku o 2000 korun na 18.200 korun. Spotřebitelské ceny se v březnu meziročně zvedly o 12,7 procenta. Dnes budou odboráři volit nové vedení, přičemž se o jejich předákovi Josefu Středulovi spekuluje jako o jednom z kandidátů do blížící se prezidentské volby. Sjezd v sobotu navštíví dosluhující hlava státu Miloš Zeman.