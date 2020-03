Ministerstvo chce plošný odklad splátek hypoték a úvěrů, opozice je pro

Guvernér ČNB Jiří Rusnok dnes v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že opatření je v současnosti ekonomicky nutné. Podle předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů Josefa Středuly by moratorium na splácení úvěrů mělo trvat rok.

Podle Schillerové by to nemělo ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. "Ty banky i nebankovní sektor to unese," uvedla. Podobně se vyjádřil i Rusnok. "Bude to zásah do bankovního sektoru, přivodí to ztráty. Když to ale bude rozumně nastaveno, tak jsem přesvědčen, že bankovní sektor je schopen to absorbovat," uvedl guvernér.

Rusnok připravované opatření označil za hrubé. "Ale dělat to nyní cestou, že klienti budou žádat o odklad a banky to budou administrovat, tak to banky v současné situaci nejsou schopny zvládnout. Proto nezbývá nic jiného než udělat tento hrubý nástroj," uvedl. Doplnil, že takové opatření musí být přijato formou zákona.

Schillerová uvedla, že ČNB se zároveň kloní k tomu, aby banky kvůli odkladu splácení nemusely řešit analýzy rizik. "Důležité je nejen zastavení splátek, ale i vypnutí regulace, která by banky nutila tvořit na nesplácené úvěry opravné položky a označovat klienty jako nespolehlivé pro splácení úvěrů," uvedl pak Rusnok.

Ministryně dále uvedla, že v úterý bude mít ještě videokonferenci se zástupci evropské bankovní autority, kde se bude k tomu budou vyjadřovat a doporučovat parametry. "Tak ještě počkám na tyto doporučení," dodala ministryně.

Schillerová také dále chystá novelu zákona o spotřebitelském úvěru, která by měla řešit i situaci po konci půlročního moratoria. V novele uvažuje o snížení pokut za případné nesplácení úvěrů.

Tento týden vláda schválila jako jedno z dalších opatření na podporu podnikatelů vyplácení 15.000 korun měsíčně po dobu trvání opatření těm osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ), které jsou nařízeními vlády postižené. Stát také již odpustil drobným podnikatelům část sociálního pojištění, konkrétně jeho minimální zálohy za půl roku od března do srpna a schválil pro ně i vyplácení ošetřovného. Schillerová upozornila, že částky za ošetřovné i měsíční příspěvek budou moci čerpat podnikatelé souběžně.

Již dříve Schillerová upozornila, že celkově opatření státu budou stát desítky miliard korun. Tento týden Sněmovna schválila vládě zvýšení schodku státního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun.

Opozice souhlasí s návrhem ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) na odložení splátky hypoték a úvěrů. Předseda ODS Petr Fiala a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka zároveň upozornili, že podobné kroky již jejich strana v minulosti navrhla. S návrhy na pozastavení splácení úvěrů souhlasí i předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, podle níž by se vláda také měla postarat o přímé kompenzace firmám, které musely zavřít své provozy.

Fiala poznamenal, že ODS již před několika dny navrhla, aby banky i nebankovní společnosti odložily lidem zasaženým koronavirovou krizí na půl roku splácení hypoték a úvěrů. "Je dobře, že se tím paní ministryně nechala inspirovat. Stejné je to i s jejím náhlým procitnutím ve věci zrušení daně z nabytí nemovitosti," uvedl. Dodal, že když podobný krok ODS navrhovala, Schillerová byla proti. Uvítal, že nyní sama takový návrh předkládá. Podotkl, že by média měla sledovat návrhy ODS, protože vláda s nimi přijde vždy o několik dnů později.

Jurečka poznamenal, že vládu k odložení splatnosti úvěrů a hypoték vyzval již před třemi týdny, a to minimálně na dobu trvání současného stavu plus alespoň další tři měsíce po jeho skončení. "Bohužel paní ministryně (Schillerová) i pan premiér (Andrej Babiš) o tom jen mluví, žádný konkrétní krok jsem nezaznamenal," dodal.