Ministerstvo kultury navrhuje kolektivního správce pro média

Ministerstvo kultury návrh novely poslalo do připomínkového řízení, které skončí v pondělí. Vláda by podle odhadů MK mohla směrnici projednat v lednu, termín pro implementaci do českého právního řádu je 7. červen 2021. Smolíková uvedla, že zatím není zřejmé, o jak velký objem peněz, které by internetové firmy měly médiím platit, může v Česku jít.

Cílem směrnice je reagovat na technologický vývoj a nové obchodní modely. Chce přinutit internetové společnosti, aby médiím platily za využívání jejich obsahu. Firmy jako Google nebo Facebook podle novely musí získat od vydavatelů licence k využívání jejich článků. Směrnici digitální platformy kritizovaly s tím, že povede k omezení výsledků vyhledávání.

Připravovaná novela podle náměstkyně ani nepočítá se stanovením sankcí za to, pokud by internetové společnosti médiím za užití jejich autorského obsahu neplatily, a tedy tak porušovaly autorský zákon. "Nestanovuje se to jako správní delikt," uvedla. "Pokud by ale někdo užíval produkty vydavatele a neplatil, platí na to obecně soukromoprávní úprava, žaloba a případná náhrada škody. Takový postup by mohl být uplatňován po přijetí novely - to je její podstata. Dnes toto právo uplatnit nelze," doplnila.

Novela zákona, který je v připomínkovém řízení, obsahuje možnost kolektivní správy práv vydavatelů periodik. "Pokud by se tato možnost využila, bude se aplikovat takzvaná rozšířená kolektivní správa. To je takový režim, v němž každý, kdo nechce být zastupován kolektivním správcem, deklaruje, že nechce být zastupován. Do novely tedy doplňujeme, že pod tento režim bude podřazen i výkon práva vydavatelů periodik," vysvětlila náměstkyně.

Některé subjekty podle ní při přípravě novely měly zájem o to být v režimu povinné kolektivní správy. To podle MK ale není možné z hlediska unijní úpravy a ani žádný ze států, s nimiž přípravu novely MK konzultovalo, povinnou kolektivní správu nezavádí. MK podle Smolíkové nemá signály, že by kolektivní správu v případě mediálního obsahu chtěl některý ze stávajících kolektivních správců vykonávat; může vzniknout nový, který by musel ve správním řízení na MK získat licenci. V zákoně tedy bude možnost vykonávat kolektivní správu, ale vykonávat se nemusí.

Podle ministerstva nelze dnes předjímat, kam se situace vyvine během vyjednávání - je si ale vědomo toho, že nositelé práv jsou v tomto případě ve vyjednávání tím slabším článkem.