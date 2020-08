Novotný řeší problém s památníkem Vlasovcům. Tančík někdo přetřel narůžovo

Vlastně ale ani nemusel, jelikož se k činu na sociálních sítích přiznal sám pachatel Aleš Kejval, který je dnes odpoledne připraven v Praze podepisovat zájemcům fotky z celého tohoto aktu. Informoval o tom web idnes.cz

"Dnes 21.8.2020 jsem přetřel v Řeporyjích nezákonný památník Vlasovcům (tank s fašistickou přilbou) na růžovo. Autogramiáda fotek z akce bude jedním z překvapení ve 14. hodin na náměstí Kinských při akci Svobodná Česká republika,“ pochlubil se na Facebooku.

Stalo se tomu při příležitosti 52. výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa 21. srpna 1968. Podle dostupných informací je dotyčný muž členem několika skupin zaměřujících se na příznivce Ruska, Vladimíra Putina a různé krajské odnože Svobody a přímé demokracie (SPD) Tomia Okamury.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný se nechal slyšet, že tento vandalismus nehodlá nahlásit policii. "Tyhle lidi považuju za duševní mrzáky. Pokud to půjde odstranit, tak to v tichosti odstraníme. Na policii to hlásit nebudu, snažím se je nezatěžovat, ale je blbý, že to dílo má poměrně velkou cenu,“ sdělil důvod svého rozhodnutí.

Ještě před polednem pak barva z tanku zmizela. Poškozením památníku, které by mohlo naplnit skutkovou podstatu trestného činu poškození cizí věci, se už zabývají policisté.

"Případ jsme zadokumentovali, je prověřován pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Škoda zatím nebyla stanovena,“ informoval policejní mluvčí Jan Rybanský.

Drobná plastika sovětského tanku s německou přilbou se nachází na tři metry vysokém kovovém stožáru. Jejím výrobcem je umělec David Černý, který sám v minulosti během svých studijních let přebarvil narůžovo tank na náměstí Kinských. Obě díla, tedy deska i stožár, byla Novotným odhalena letos v dubnu v severní části Řeporyjského náměstí.

Jedná se o památku padlých vojáků Ruské osvobozenecké armády, která nesla přezdívku vlasovci podle velitele Andreje Andrejeviče Vlasova. Koncem války se po boku Čechů zapojili do Pražského povstání.