Abolice pro Babiše? Prezident lhal, zbavme Zemana prezidentského úřadu, burcuje Němcová

Podle Zemana státní zástupci odvedli dobrou práci, které si váží. Městské státní zastupitelství v Praze předloží usnesení společně se spisem nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi, který může rozhodnutí potvrdit i zrušit. Na přezkoumání má lhůtu tří měsíců.

„Když se do toho už nebude vrtat, tak bude klid a budu rád. Kdyby se do toho vrtalo, tak prezident má ústavou dané právo abolice. Pokud by to bylo nutné, a já věřím, že to nutné nebude, pak bych k tomuto ústavnímu kroku sáhl,“ řekl v pořadu prezident.

Na vyjádření prezidenta reagovala na svém facebookovém profilu poslankyně Miroslava Němcová (ODS).„Miloš Zeman opět lhal. Před prezidentskými volbami vyloučil udělení abolice Andreji Babišovi. Nepočkal na případnou argumentaci Pavla Zemana. Bez ohledu na jeho možná zjištění oznámil, že je nebude vůbec brát v potaz. Prezident vědomě podkopává základy právního státu. Vyvrací důvěru občanů ve spravedlnost a rovné postavení občanů před zákonem. To je zásadní důvod k podání ústavní žaloby a zbavení Miloše Zemana prezidentského úřadu," připomíná.

Vyjádřila se taky k zastavení trestního stíhání předsedy vlády Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Státní zástupce Jaroslav Šaroch se podle ní snaží namluvit lidem, že po čtyřech letech vyšetřování si všiml, že se nic nestalo. „Máme pochopit, že je správné, když premiérův holding podvádí a bere si peníze určené malým firmám. Premiér lže, kdo je vlastníkem Čapího hnízda a praví vlastníci jsou skryti za anonymními akciemi. Nejsou vykonány domovní prohlídky, zabaveny počítače, nasazeny odposlechy, jako v jiných kauzách a nejsou vyslechnuti všichni svědci. Premiér a jeho lidé vyvíjejí brutální tlak na orgány činné v trestním řízení,“ napsala na Němcová.