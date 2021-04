Novým ministrem zahraničí se má stát Kulhánek. Zaorálek zůstává ve funkci

Vicepremiér, ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček původně nabídl pozici ministra zahraničí Zaorálkovi, který však dal najevo, že chce nadále řídit resort kultury. Pokud by Zaorálek změnu přijal, nastoupil by na ministerstvo kultury poslanec ČSSD a náchodský starosta Jan Birke. Českou diplomacii nyní dočasně vede Hamáček poté, co byl v pondělí odvolán Tomáš Petříček (ČSSD).

Kulhánek zastával také pozici náměstka pro řízení sekce bezpečnostní a multilaterální na ministerstvu zahraničí v době, kdy úřadu šéfoval Zaorálek. Náměstkem byl také na ministerstvu obrany. Kulhánek studoval mezinárodní vztahy na Univerzitě Karlově v Praze, magisterský titul má z washingtonské Georgetown University.

O nominaci už byl podle Onderky informován prezident Miloš Zeman, který jmenuje a odvolává členy vlády na návrh jejího předsedy. "Pan prezident o jménu ví. Nevím o tom, že by sdělil jakékoli výhrady," řekl Onderka. Více se k věci podle něj vyjádří ve středu Hamáček. Onderka očekává, že ke jmenování nového ministra dojde v řádu dnů.

Zaorálek byl podle Onderky logickou první volbou, protože už dříve českou diplomacii vedl. ČSSD měla jistotu, že by zastával proevropský a proalianční program sociální demokracie. "Ukázalo se, že Lubomír Zaorálek chce dokončit svoji misi na ministerstvu kultury, že chce dokončit rozdělanou práci, kvůli které na ministerstvo nastoupil. Proto sociální demokracie vyhověla jeho přání," doplnil Onderka.

Birke, který měl Zaorálka v čele ministerstva kultury nahradit, dnes uvedl, že se o práci na ministerstvu neucházel, ale byl požádán, aby se jí ujal jako krizový manažer do říjnových sněmovních voleb. Vzhledem k tomu, že varianta padla, není aktuální ani jeho pomoc v resortu. Dodal, že má spoustu práce v Náchodě i ve Sněmovně, zmínil například zákon o dostupném bydlení.