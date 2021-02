Opozice chce dále jednat s vládou o postupu při pandemii

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na straně vlády jsme nenašli odpovědného partnera, který by měl skutečný zájem situaci řešit. Na dnešní tiskové konferenci poté, co Sněmovna neschválila další prodloužení nouzového stavu, to řekl předseda ODS Petr Fiala. Opozice chce ale dál s kabinetem jednat o svých návrzích a o dalším postupu při koronavirové pandemii.