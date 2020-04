Opozice chce podrobné vysvětlení pro nouzový stav. Vláda jedná chaoticky, míní Fiala

ODS mluví o možnosti prodloužení o dva týdny, Bartoš zmínil alternativu do konce dubna. Podle opozice přijímá nyní vláda opatření pro boj s nákazou novým koronavirem chaoticky.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) dnes zopakoval, že považuje měsíční prodloužení nouzového stavu za nezbytné. Jinak bude kabinet muset žádat Sněmovnu znovu. Podle ministra mohou být vládní opatření uvolněna i v případě, že by nouzový stav stále trval. Fiala i Bartoš však budou chtít vědět, jaké jsou konkrétní důvody prodloužení nouzového stavu a v jakém případě by měl být zrušen. "Jaké je to číslo, kdy si řekneme, zastavili jsme to?" prohlásil Bartoš.

Podle Fialy vláda přijímá většinu opatření podle zákona o ochraně veřejného zdraví, k čemuž nouzový stav nepotřebuje. Oba zástupci opozice se shodli na tom, že se vláda opakovaně pokouší využít současné situace s nákazou k prosazení svých návrhů. Kabinet také podle nich ignoruje vyjádření opozice a vydává zmatená rozhodnutí, například o tom, jak zmírnit ekonomické dopady současné krize. Fiala dodal, že kabinet selhal v dodávkách ochranných pomůcek a o jejich stavu nemluví pravdu.

Výrok, že hranice budou zavřené 2 roky je nepřijatelný. Potřebujeme jasný plán, co se vláda chystá dělat, kdy bude uvolňovat jednotlivá opatření. @P_Fiala v Partii. — ODS (@ODScz) April 5, 2020

O žádosti vlády o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů do pondělí 11. května budou poslanci diskutovat v úterý. Nouzový stav by jinak skončil o Velikonocích v sobotu 11. dubna. Z vyjádření stranických lídrů vyplývá, že Sněmovna návrh kabinetu neschválí. Mohla by dát přednost čtvrtku 30. dubna. O tomto datu mluví komunisté a připustil ho i premiér Andrej Babiš (ANO).