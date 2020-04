Opozice kritizuje nekoncepční návrhy na rozvolňování opatření

Babiš v pátek v České televizi a Rádiu Z uvedl, že by do Velikonoc mohla být znovu otevřena papírnictví, stejně jako obchody s obuví. Odůvodnil to tím, že si to žádají rodiče kvůli škole, a protože děti rostou. Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) však dnes zopakoval, že by ČR zatím neměla vládní opatření výrazněji měnit. Již dříve uvedl, že k otevření papírnictví a obchodů s obuví bude chtít znát postoj ministerstva zdravotnictví.

"Je nesmysl vystřelit od boku: Teď otevřeme obuvi, protože lidi nemají boty," prohlásil Bartoš. Podobná prohlášení považuje za marketingové výstřely. Kabinet by podle něj měl posuzovat u znovuotevírání obchodů způsob prodeje, skutečnou potřebu a životnost byznysu, pokud zůstane nadále zavřený. Dodal, že by bylo možné například povolit farmářské trhy, když je možné nakupovat v supermarketech.

Podle Fialy neuvážené nápady členů vlády, které uvedou na tiskových konferencích, a poté zruší, znejišťují společnost. Také on si myslí, že to dělají pouze kvůli své propagaci. "Potřebujeme normální, odbornými expertízami podložený plán, co se vláda chystá dělat, kdy bude uvolňovat ta jednotlivá opatření, a proč," řekl Fiala.

Vláda by o otevření vybraných prodejen mohla rozhodnout v pondělí. Jednat by podle Babiše mohla i o opětovném zpřístupnění některých venkovních sportovišť, například pro cyklistiku, běh, in-line brusle, skateboarding, tenis, sportovní střelbu, letectví nebo kanoistiku. Babiš míní, že by to mohlo pomoci, i když omezení proti šíření nákazy koronavirem budou platit i přes velikonoční svátky.

V rámci opatření byla původně uzavřena většina prodejen s výjimkou lékáren, drogérií, prodejen potravin, pohonných hmot nebo tiskovin. Postupně vláda povolila znovuotevření květinářství, autoservisů nebo pohřební služby, zavřela naopak prodejny výpočetní techniky a spotřební elektroniky. Od čtvrtka se mohly otevřít maloobchodní prodejny domácích potřeb, pokud prodávaly ochranné pomůcky a dezinfekční prostředky.