Opozice ve Sněmovně kritizovala postup vlády během epidemie koronaviru

"Já to považuji za zcela nepřijatelné a neuctivé," uvedl šéf občanských demokratů k absenci ministerského předsedy, který se omluvil kvůli návštěvě Karlovarského kraje. Babiš je podle Fialy ten, který by se měl odpovídat za kroky vlády a bez něj debata ztrácí smysl.

Z členů kabinetu byli přítomni vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (oba za ANO). Jejich přítomnost by měla být podle místopředsedy klubu ANO Josefa Hájka plně dostačující. Poukázal na to, že v minulosti členové pravicových vlád také chyběli na zasedáních dolní komory. "Napřed si zametu před vlastním prahem," vzkázal.

Vláda podle Bartoše postupovala nesystematicky a měla by ze svých kroků vyvodit poučení pro případnou druhou vlnu epidemie koronaviru. Pomoci by jí v tom měla právě sněmovní debata. Podle šéfa Pirátů by nemělo už být možné, aby ministerstvo zdravotnictví nakupovalo zdravotnické prostředky šestkrát dráž než ministerstvo vnitra. Bartoš také uvedl, že vláda některé opoziční návrhy zprvu odmítla, aby je s několikatýdenním zpožděním vzala za své a prosadila.

Také předseda klubu SPD Radim Fiala řekl, že koronavirová krize ukázala nepřipravenost ČR na jakýkoli stav, jako je pandemie. Ke snaze pravice o ustavení vyšetřovací komise pro nákup ochranných pomůcek Fiala uvedl, že se na těchto komisích odehrávají spíše slovní přestřelky mezi koalicí a opozicí. Nákup pomůcek by měl proto prověřit Nejvyšší kontrolní úřad.

Sněmovna se bude muset vypořádat i se značným počtem návrhů usnesení. Piráti například chtějí, aby ministerstvo zdravotnictví vypracovalo systém pandemických stupňů pohotovosti a aktualizovalo pandemický plán.