Petříček a spor o Koněva: Česko chystá další kroky

Ruské ministerstvo zahraničí dnes v prohlášení označilo české politiky za iniciátory války se symboly vítězství nad fašismem a vyzvalo je, aby si přestali tropit posměch z památníku. Petříček varoval před tím, aby spor o pomník rozděloval společnost. "To je něco, co naši partneři možná chtějí," uvedl. Za důležité považuje, aby se debata vedla věcně.

Petříček řekl, že se otázky pomníku dotkli i v debatě s Lajčákem. "Budeme dělat další kroky, aby se záležitost vyřešila. Nesouhlasím s tím, jaká slova od ruských představitelů v této záležitosti padají. Myslím, že to nepřispívá k budování dobrých vztahů. Je důležité, aby se ta debata vedla věcně a podívali jsme se i na její právní aspekty," konstatoval.

"Rádi bychom ruskou stranu upozornili, že v případě sporů ohledně sochy maršála Koněva se nejedná o zpochybňování vítězství nad fašismem, ale o diskusi o soše sporné osobnosti spojené s krvavým potlačení maďarského povstání," napsal Petříček v pozdější SMS zprávě pro ČTK. "Socha je v majetku místní samosprávy, která jediná má jako majitel dle českého právního řádu právo si rozhodnout o jejím dalším osudu. Ministerstvo zahraničních věcí nabízí zprostředkování věcného dialogu mezi oběma stranami na zahraničněpolitické i historicko-odborné úrovni," dodal ministr.

Kolem Koněvova památníku v Praze 6 panuje dlouhodobá kontroverze, která vyústila v pravidelné poškozování sochy, pokusy ji ohradit a demonstrace. Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09), chce proto sochu přestěhovat. Debatovat se o tom bude ve čtvrtek. Koněvova dcera v ruských médiích oznámila, že chce památník dopravit do Ruska. Starosta šestého pražského obvodu to označil o víkendu za vstřícný krok, který by mohl situaci uklidnit.