Petříček: S nástupem Bidena se v USA situace zklidní, Trump nerespektuje demokracii

Když sledoval televizní záběry z washingtonského Kapitolu, kde při útoku Trumpových příznivců vyhasly čtyři lidské životy, nevěřil, že sleduje dění ze Spojených států amerických. „Měl jsem pocit, že sleduji vysílání z jiné země. Bezprecedentní násilí je důsledkem současného populismu, který tolik rozděluje americkou společnost,“ konstatuje ministr zahraničních věcí Tomáš Petříček.

Podle něj bude záležet, jak rychle se novému šéfovi Bílého domu Joovi Bidenovi podaří po svém jmenování 20. ledna překonat rozpory, které americkou populaci nyní ovládly. „Z jeho současného vystupování je patrné, že bude po svém nástupu na uklidnění situace pracovat. Několikrát to už ve svých projevech avizoval.“

Místopředsedu ČSSD překvapil středeční projev Donalda Trumpa, který vystoupení na uklidnění davu zahájil tím, že mu byly prezidentské volby ukradeny. „Když se snažím o dosažení klidu, tak nezavdávám přece příčinu k vyvolávání dalších nepokojů.“ Šéf Černínského paláce tvrdí, že Trump nerespektuje demokratický systém. „V něm je přece zcela běžné, že uznáte volební porážku.“

Vládní politik se nedomnívá, že středeční události v Kapitolu jsou útokem na demokracii či jakýmsi povstáním, jak je pojmenoval Joe Biden. „Jelikož je Kapitol pro Američany posvátným symbolem, tak se to z jejich pohledu tak může jevit. A proto Biden zřejmě užil zmíněnou rétoriku. Mohla pramenit i z určité frustrace, která je ale patrná na celé společnosti.“

Rovněž se vymezuje proti tvrzení, že by šlo o povstání. „Odjakživa jsem odpůrcem dezinformací a jakýchkoli konspiračních teorií. Jsem ale přesvědčený, že každý má právo demonstrovat a projev nesouhlasu skutečně nepředstavuje útok na demokracii. Ale protesty nesmějí být v žádném případě doprovázeny násilím,“ má jasno.

Trumpův návrat do politiky může být obtížný

Absolvent magisterského a doktoranského programu oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy považuje tvrzení amerického tisku o tom, že Trump má na rukou krev, za silná slova. „Osobně bych takové vyjádření nikdy nepoužil. Diplomat se totiž musí vždy od emocí odprostit. Ale nebojím se říci, že svým postojem přispěl k vytvoření současné výbušné atmosféry.“ Znovu opakuje, že na protestech mu nejvíce vadí násilí. „Proto jsem rád, že u nás umí lidé proti vládě vyjádřit svůj nesouhlas pokojně, a to bez fyzických ataků,“ naráží na předloňské demonstrace pořádané Milionem chvilek pro demokracii na Letné.

Petříček si netroufne predikovat, zda si Trump definitivně do budoucnosti uzavřel cestu do vrcholné politiky. „Velice bude záležet na tom, jak se republikáni vypořádají s Trumpovým dědictvím, až odejde z Bílého domu. Primární bude, jaký kurz zvolí. Ovšem už senátní volby ve státě Georgia ukázaly, jak je nynější Trumpovo vystupování pro většinu americké společnosti nepřijatelné a jasně se vše promítlo na výsledcích republikánů.“ Návrat dosavadní hlavy státu do vrcholné politiky ale může být obtížný. „Musíme si ale počkat na opravdovou realitu.“

Bývalý náměstek ministryně práce a sociálních věcí se nedomnívá, že by USA byly na prahu občanské války. „Samozřejmě, že člověk nikdy nemůže stoprocentně tvrdit, že něco nenastane. Pevně však věřím, že po nástupu Bidenovy administrativy 20. ledna dojde ke zklidnění situace, k čemuž podle mého názoru přispějí i tamní demokratické instituce, které jsou silné,“ míní.

Diplomat soudí, že současná společenská eskalace napětí v USA nebude mít vliv na spolupráci s českou stranou. „Naopak, čekáme na předání moci, které je už nyní jisté, a budeme s USA usilovat o další prohlubování spolupráce na poli bezpečnosti a obchodu. Amerika je naším největším partnerem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie. Věřím, že naše vzájemné vztahy budou dobře fungovat,“ říká pro EuroZprávy.cz ministr zahraničních věcí České republiky Tomáš Petříček.