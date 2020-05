Petříček žádal Polsko o otevření přechodů, Poláci chtějí tranzit

"Jednali jsme v první řadě o otázce možného otevření hraničních přechodů za stávajících podmínek. Především z našich regionů zaznívá žádost na otevření dalších hraničních přechodů v Libereckém nebo Královéhradeckém kraji," řekl Petříček.

"Otevření dalších přechodů je velmi důležité pro nastartování ekonomiky a podporu turismu. Řada firem v kraji zaměstnává polské pendlery, pro které je důležité, aby se mohli bez problémů dostat do práce," komentoval jednání ministrů královéhradecký hejtman Jiří Štěpán (ČSSD).

V kraji fungují přechody v Náchodě a v Královci na Trutnovsku. Podle hejtmana by se opět měly otevřít například přechody ve Starostíně na Trutnovsku a v Orlickém Záhoří a v Olešnici v Orlických horách na Rychnovsku. Podle odhadu krajské Hospodářské komory v okresech Trutnov, Náchod a Rychnov nad Kněžnou pracuje kolem 5500 pendlerů z Polska. Nejvíce Poláků dojíždí do závodu Škody Auto v Kvasinách na Rychnovsku.

Také liberecký hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj) by otevření dalších přechodů uvítal. Nyní jsou na území kraje otevřeny jen dva: Harrachov-Jakuszyce, přes který mohou jezdit i kamiony, a pro osobní vozy je od 18. května v omezeném provozu otevřen přechod Habartice-Zawidów. "Otevření dalších přechodů by pomohlo tisícům Poláků, kteří z Libereckého kraje jezdí pracovat," řekl Půta. I proto podle něj minulý týden podepsali hejtmani čtyř českých krajů a polského Dolnoslezského vojvodství výzvu, v níž žádají zrušení dopravních omezení na česko-polské hranici.

Nejen Polákům, ale i Čechům, kteří jezdí pracovat do Německa, by otevření dalších přechodů podle Půty pomohlo. Před koronavirovou pandemií jezdili tito pracovníci přes česko-polský přechod v Hrádku nad Nisou a o kilometr dál přejeli do Německa. Teď kvůli uzavření hranic musí přes česko-německý přechod Petrovice-Lückendorf, což je výrazně delší cesta.

Czaputowicz požádal Petříčka, aby ČR zvážila tranzitní pohyb polských pracovníků přes české území do dalších zemí. Pracovníci jezdící z Polska do Rakouska podle něj musejí objíždět ČR například přes Německo. Téma chce Petříček řešit na vládě. Polsko připustilo tranzitní pohyb občanů EU, kteří dojíždějí za prací například do Litvy či Německa, řekl Czaputowicz.

S polským ministrem zahraničí #Czaputowicz jsme dnes jednali o otevírání 🇨🇿 a 🇵🇱 hraničních přechodů, zejm. v Královéhradeckém a Libereckém kraji, o sporech kolem dolu Turów a spolupráci ve #V4. První osobní setkání po mnoha týdnech👍 Dziękuję! @PolandMFA pic.twitter.com/vQNwd5viiV — Tomáš Petříček (@TPetricek) May 27, 2020

"Já jsem také pana ministra informoval o tom, že Česko je připraveno se zeměmi, které budou mít podobnou epidemiologickou situaci, své hranice plně otevřít v první polovině června," řekl Petříček. Dnešní jednání považuje za začátek debaty o kompletním otevření hranic a za první krok k postupnému návratu k normálnímu režimu.

Petříček připomněl, že v pondělí bude vláda jednat o rozdělení zemí na rizikové a nerizikové. Česko by pak mohlo upustit od testů na covid-19 u lidí, kteří se budou vracet ze států, které budou z epidemiologického hlediska nerizikové. Takové uvolnění hraničního režimu by mělo nastat 15. června.

"V tuto chvíli naši zdravotničtí experti připravují metodologii, jak nastavit systém podle objektivních kritérií, zejména vývoje epidemiologické situace v konkrétní zemi. Není možné zatím předjímat, jak to potom bude fungovat v případě jednotlivých států. Jsem přesvědčen, že v případě našich sousedů je situace relativně dobrá," dodal ministr.