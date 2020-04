Piráti se kloní k prodloužení nouzového stavu jen do konce dubna

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Piráti se kloní k prodloužení nouzového stavu do konce dubna. Po vládě budou ale chtít slyšet, za jakých podmínek bude nouzový stav ukončen. Na tiskové konferenci to dnes řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš. Současný stav nouze platí do 11. dubna, vláda chce jeho prodloužení o 30 dnů.