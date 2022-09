Podle Lipavského se unijní státy shodnou na prodloužení protiruských sankcí

— Autor: ČTK

Ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti) očekává, že na prodloužení protiruských sankcí unijními státy v polovině září bude shoda. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce v České televizi. Další sankční balík nyní není na stole, je potřeba odpracovat to, co už bylo přijato, míní šéf české diplomacie.