Pokorná Jermanová chce být řadovou členkou kontrolního výboru

Její pravděpodobná nástupkyně ve funkci hejtmanky Petra Pecková (STAN) předpokládá, že se zvolením Pokorné Jermanové do symbolicky odměňované funkce nebude mít nikdo problém. Poukázala na to, že končící hejtmanka je legitimně zvolenou zastupitelkou. Pokorná Jermanová má od svého hnutí nominaci i do výboru regionální rady.

Placená funkce v čele kontrolního výboru podle nepsaných dohod náleží opozici, která na předsedkyni nejdříve navrhla Pokornou Jermanovou. Zástupci budoucí koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců pro Středočeský kraj to kritizovali a upozorňovali na to, že končící hejtmanka nemusí být zvolena. Pokorná Jermanová poté oznámila, že na funkci nebude kandidovat.

Jméno náhradního kandidáta ANO ještě neoznámilo. "Budeme o tom jednat ve čtvrtek a pak se to všichni včas dozvědí," uvedla Pokorná Jermanová. Podle Peckové má být koalice o výsledku informována v pátek.

V kontrolním výboru chce kromě Pokorné Jermanové usednout i dosavadní radní pro majetek a někdejší hejtman Josef Řihák, jehož ČSSD se do nového zastupitelstva nedostala. Do výboru ho nominovalo ANO. ODS navrhuje mimo jiné bývalého rakovnického starostu Zdeňka Nejdla.

Zástupci koalice se dohodli na zřízení 11 patnáctičlenných výborů i na obsazení jejich vedení. ANO, které je jediným opozičním uskupením, by mělo mít většinu v kontrolním výboru a křeslo předsedy, v ostatních výborech má mít po třech křeslech. Pokorná Jermanová upozornila na to, že koalice opozici ve výborech nenabídla žádný místopředsednický post. "V minulém období jsme jim místopředsednické pozice nabídli, oni nám ne," namítla.

Pecková považuje za důležitější, že ANO má většinu v kontrolním výboru. Podobně se vyjádřil předseda středočeské organizace STAN Věslav Michalik. Namítl, že opozice má poměrné zastoupení ve výborech a komisích, což v minulosti nebylo. "Teď jsme to posunuli ještě o krok, že opozice má dokonce většinu v kontrolním výboru," dodal.

Uvolněných, tedy placených krajských zastupitelů má být 17. Jde o deset členů rady s výjimkou Martina Kupky (ODS), který je poslancem. Zbývajícími placenými zastupiteli budou dosud nenavržený předseda kontrolního výboru za ANO, předsedkyně výboru sociálních věcí Pavla Štrobachová (STAN), předseda výboru pro životní prostředí Karel Bendl (ODS), předsedkyně výboru pro kulturu a památky Lucie Církva Chocholová (Piráti), předseda výboru regionálního rozvoje Petr Vychodil (ODS), první místopředseda výboru pro digitalizaci a chytrý kraj Tomáš Zmuda (Piráti) a předseda komise pro majetek Karel Marek (za STAN). "Určitě nikdo z naší koalice nebude mít dvě uvolněné funkce," řekla Pecková. Kandidáti, kteří jsou v čele obcí, by se tak měli stát neuvolněnými starosty.