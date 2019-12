K odstoupení z čela vlády Babiše dnes vyzvali i předsedové dalších stran: Ivan Bartoš (Piráti), Vít Rakušan (STAN) a Marek Výborný (KDU-ČSL). Šéf ODS Petr Fiala dnes uvedl, že očekává, že Babiš do vyřešení svých problémů nabídne post jinému zástupci hnutí ANO.

"Pokud Andrej Babiš sám neodstoupí z pozice premiéra, je namístě svolání mimořádné schůze Sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Budu iniciovat schůzku opozičních stran ke koordinaci postupu," napsala Pekarová Adamová.

Opozice reagovala na to, že nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman dnes zrušil usnesení o zastavení trestního stíhání Babiše a Jany Mayerové ze společnosti Farma Čapí hnízdo. Jejich stíhání v případu údajného dotačního podvodu tak pokračuje a spis se vrací do Prahy k dozorovému státnímu zástupci. Stíhání Babišových rodinných příslušníků naopak definitivně končí. Pražské městské státní zastupitelství pravomocně zastavilo Babišovo stíhání v polovině září. Premiér jakoukoliv vinu dlouhodobě odmítá.

Stranám také vadí situace kolem auditní zprávy Evropské komise k údajnému Babišově střetu zájmů. Česko má v souvislosti s auditem přijít podle médií o velkou část unijních dotací přidělených skupině Agrofert. Deník N nejprve psal o ztrátě 451 milionů korun, později o ztrátě stamilionů korun. Podle serveru Info.cz jde o 235 milionů korun.

Audit podle Deníku N konstatuje, že Babiš je stále ve střetu zájmů, protože je i nadále konečným vlastníkem Agrofertu, i když ho vložil do svěřenských fondů. Babiš, který do předloňského února před vložením koncernu do svěřenských fondů Agrofert vlastnil, dnes uvedl, že Česko nebude v souvislosti s auditem vracet žádné evropské dotace.