Politici oceňují jednání Zemana s Fialou, Babiš je rád za dohodu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) je rád, že prezident Zeman s designovaným premiérem Petrem Fialou (ODS) našli shodu a nová vláda bude jmenována v pátek. Odpověděl to na dotaz ČTK. Za velký Fialův úspěch považují další politici to, že Zeman nakonec jmenuje kabinet podle návrhu předsedy vlády včetně kandidáta na ministra zahraničí Jana Lipavského (Piráti). Uvedli to dnes v reakcích na twitteru. Někteří ocenili hlavu státu, že se zachovala s respektem k ústavě.