Politologové komentují znovuzvolení Hamáčka. Čeká ho velká výzva

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dnešní znovuzvolení vicepremiéra Jana Hamáčka do čela sociální demokracie je určité potvrzení konzervativnějšího pojetí strany, míní politolog Ladislav Mrklas. Sjezd podle něj rozhodoval o tom, jestli se strana pustí před říjnovými sněmovními volbami do většího rizika, které by mohlo znamenat dynamičtější nárůst volebních preferencí, anebo vsadí na "jistotu v nejistotě". ČSSD se rozhodla pro to druhé a pro Jana Hamáčka to bude velká výzva, uvedl Mrklas.