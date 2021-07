Poslanec Volný zneužívá smrt Lasici a Nedvěda k šíření dezinformací

Česko i Slovensko přišly o dva umělecké velikány. Legendární herec a komik Milan Lasica zemřel v neděli na selhání srdce, zatímco slavný český zpěvák a výrazná osobnost tuzemské country a folku František Nedvěd podlehl rakovině plic.

Oba umělci přitom podstoupili očkování proti nemoci covid-19, Lasica v únoru a Nedvěd před zhruba dvěma měsíci. Právě této informace nyní zneužívají odpůrci očkování, kteří tvrdí, že jejich smrt souvisí právě s vakcínami.

Mezi nejviditelnější šiřitele podobných nepravd patří poslanec Lubomír Volný, jeden z předních českých dezinformátorů mezi tuzemskými politiky. Je mimo jiné znám svými konspiračními teoriemi o souvislostech mezi leteckou dopravou a nárůstem počtu nakažených nebo chováním, které předvádí na půdě Sněmovny.

Nyní rozjel na sociálních sítích kampaň, v níž dává do souvislosti smrt obou umělců s očkováním. "Zvýšil se počet celebrit, které se nechají navakcinovat a které po vakcinaci nepříliš běžným způsobem zemřely. Bohužel se k nim přidal velikán československé kultury Milan Lasica, který byl propagátorem vakcinace," uvedl ve videu, které zveřejnil na sociální síti ve skupině Volný blok.

Dodal, že jeho skon "patří k těm, které vyvolávají otázky, protože je hodně atypický." Na svém twitterovém účtu pak v průběhu dnešního dne nadále poukazuje na to, že oba umělci podstoupili očkování, které dává do souvislosti s jejich smrtí.

"Nebojím se poukázat na fakt, že celebrity propagující otravu mRNA umírají poté, co se samy otrávily experimentálním, neověřeným a tudíž automaticky nebezpečným roztokem, který není očkováním," uvádí například.

Dezinformace vyvrátila pitevní zpráva

Ve skutečnosti přitom nejde ani v jednom případě o atypické úmrtí, jak avizuje Volný. Nedvěd trpěl rakovinou plic a ačkoliv hovořil o svém vyléčení, u rakoviny není výjimkou její recidiva, zejména u některých typů, mezi které rakovina plic patří. Podle studií je navrátivší rakovina v případě plic nejen běžná, ale některé prameny dokonce uvádějí, že právě u rakoviny plic je dokonce šance na opakování vůbec nejvyšší.

V případě Lasici se pak Volný pravděpodobně inspiroval na Slovensku, kde dali jeho úmrtí do souvislosti s očkováním už krátce po jeho skonu. Situace vygradovala natolik, že rodina povolila zveřejní pitevní zprávy, která souvislost s vakcínou vyvrátila. Ta byla přitom zveřejněna dříve, než Volný publikoval své dezinformace ve videu či na twitteru.

"Tento případ jsme přezkoumali a jakoukoliv souvislost s očkováním můžeme jednoznačně vyloučit. Pan Lasica byl očkován 3. února. Se souhlasem jeho nejbližší rodiny můžeme zveřejnit, že byl dlouhodobě léčen na problémy se srdcem a zemřel na jevišti z důvodu selhání srdce," uvedl patolog a ředitel sekce soudního lékařství a patologické anatomie Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí Michal Palkovič.

Příznivcům Volného jeho lži nevadí, naopak

Z internetových diskuzí a reakcí na sociálních sítích je patrné, že Volný a jeho myšlenky se často setkávají s posměchem či naráží na nepřekroucenou realitu. Navzdory opakovanému šíření nepodložených a nepravdivých příspěvků ale má poslanec i jistou základnu svých příznivců, kteří jej aktivně podporují.

Ti nejen aktivně kvitují názory, které skrze sociální sítě šíří, ale někteří je i aktivně rozvíjí. "Vakcína i vir jsou připraveny a testovány už spousty let a teprve po letitém výzkumu vakcíny a správném nastavení viru byl Covid vypuštěn. Byla vyvolena sorta lidí, kteří budou očkováni a přibere se ještě nějaké to procento dobrovolníků. Tito lidé zůstanou naživu po obrovské pandemii, která se chystá příští rok," píše například jeden z diskutujících pod videem, v němž Volný hovoří o úmrtí umělců. Podobné konspirace často sahající až do světa fantazie přitom nejsou mezi jeho příznivci výjimkou.

Volného také podpořily některé celebrity, například bývalá politička Jana Bobošíková, která se v minulosti proslavila řadou neúspěšných kandidatur, nebo zpěvačka a šiřitelka dezinformací Ilona Csáková či frontman skupiny Kamelot Roman Horký, který před pár dny prohlásil, že s Csákovou ve skutečnosti politické ambice nemají a své místo ve Sněmovně by nakonec zřejmě stejně neobsadil.