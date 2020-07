Poslankyně Trikolóry se vyfotila s kapelou Ortel. Platí svoboda slova, hájí se

"Cítit se budou v právu, ti v tom černým hávu, útočí jen v davu, a svatou válku ctí. Pro Alláhovo slávu uříznou ti hlavu. Mají jen o to snahu, zastavme šílenství." I v takovém duchu se nesou sloky písní skupiny Ortel. Fotografii, na níž pózuje s členy extremistické skupiny, umístila poslankyně na svůj facebookový profil. Za zmínku stojí, že se Ortel těší popularitě v řadách neonacistů, a že na jednom z jeho koncertů příznivci dokonce i hajlovali.

Podle Majerové Zahradníkové na tom ale není nic špatného, jelikož jde pouze o charitativní koncert, jehož se zúčastnilo devět žánrově různých kapel. "Všichni hráli zadarmo a výtěžek je věnován onkologickým pacientům,“ uvedla pro web CNN Prima News.

"Jezdím po koncertech a festivalech celý svůj život, protože mám muziku moc ráda a vnímám ji jako součást svého života. Také mě zajímalo, jak to bude u koncertu Ortelu probíhat. Neviděla jsem ani jednu jedinou zvednutou ruku, neslyšela v textech nic, co by někoho k něčemu snad ponoukalo,“ podotkla poslankyně s poznámkou, že za život přišla do styku se spoustou kapel, které se hlásily k různým myšlenkám a názorovým proudům. Umělci mají dle jejích slov prostřednictvím svých děl vyjadřovat emoce.

"No tak byla na nějakém rockovém festivalu, patrně. Byl nějak nelegální? Trikolóra je politické hnutí, nikoli sdružení hudebních kritiků. Pošlete mi seznam kontroverzních umělců a pak taky těch pokrokových. Zařídíme se podle toho a uděláme směrnici,“ vyjádřil se k tomu předseda Trikolóry Václav Klaus junior.