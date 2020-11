Průzkum: Vznik koalic před volbami podporuje jen 37 procent Čechů

Desetina dotázaných se nepřiklonila ani k jedné z uvedených variant. Vyplynulo to z průzkumu agentury Kantar CZ pro Českou televizi, která ho dnes zveřejnila.

Vytvoření koalice do sněmovních voleb v příštím roce oznámily opoziční ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Memorandum o spolupráci podepsaly koncem října.

O společném postupu ve volbách jednají i Piráti s hnutím Starostové a nezávislí (STAN). Celostátní výbor STAN začátkem října rozhodl, že zahájí vyjednávání výhradně se stranou vedenou Ivanem Bartošem o vytvoření koalice dvou rovnoprávných partnerů. Členská základna Pirátů bude o případném začátku vyjednávání o jednorázové spolupráci se STAN ve sněmovních volbách hlasovat v druhé polovině listopadu.

Podle volebního modelu agentury Kantar CZ, který dnes ČT rovněž zveřejnila, by volby do Sněmovny na přelomu října a listopadu vyhrálo ANO s 27,5 procenta hlasů. Druzí by byli Piráti s 21 procenty hlasů a třetí STAN s 11 procenty. Následovala by ODS s 10,5 procenta, SPD s devíti procenty a TOP 09 s 5,5 procenta. Lidovce by volila čtyři procenta lidí. Model zatím ale nezohledňoval ohlášenou koalici ODS, TOP 09 a KDU-ČSL a statistická chyba je v jeho případě mezi 0,9 až 2,9 procentního bodu.

Průzkum provedla agentury mezi 1200 respondenty v době od 19. října do 6. listopadu.