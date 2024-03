Volby by vládlo Babišovo ANO. Před ODS a Piráty má dvacetiprocentní náskok

Do Sněmovny by se dále dostaly SPD se 9,5 procenty, STAN s devíti procenty a TOP 09 se ziskem 5,5 procenta hlasů. Lidovci by zůstali mimo dolní komoru se ziskem tří procent.

Tyto údaje vyplývají z volebního modelu, který dnes zveřejnila agentura Median na svém webu. Ochota účastnit se voleb poklesla na 60 procent.

Ve srovnání s lednovým modelem se výrazné změny neodehrály, pouze ODS a Piráti si vyměnili pozice. Hnutí ANO nejlépe udržuje své voliče a získává i z řad těch, kteří se minule neúčastnili voleb, včetně prvovoličů. Část voličů k němu také přešla od stran mimo Poslaneckou sněmovnu, zejména od Přísahy.

Sociální demokracie (SOCDEM) by s 4,5 procenty hlasů stejně jako lidovci pravděpodobně nepřekročila pětiprocentní hranici nutnou k vstupu do Sněmovny. Komunisté by následovali se čtyřmi procenty. Stejně jako KDU-ČSL by se podle modelu Přísaha zřejmě umístila o jeden procentní bod nižší. Zelení a PRO 2022 by získali dva procenta podle volebního modelu.

V součtu mají strany aktuální vládní koalice, tedy ODS, TOP 09, lidovci, STAN a Piráti, podle modelu podporu 41 procent potenciálních voličů, což by jim zajistilo 97 z 200 poslaneckých křesel. "Stále je asi sedmina dřívějších voličů vládních stran nevyřešená ohledně své preference. Přibližně desetina z nich neuvažuje o účasti ve volbách," poznamenali autoři modelu.

K účasti ve volbách se určitě hlásí 51,5 procenta dotázaných, zatímco dalších 8,5 procenta zvažuje účast. Ochota zúčastnit se voleb mírně klesla ve srovnání s předchozím průzkumem. Nicméně mírně vzrostl počet těch, kdo jsou rozhodnuti jít k urnám. Naopak, 28,5 procenta respondentů by jistě nešlo k volbám a 11,5 procenta spíše nevolilo.