Překvapivý vývoj na politické scéně: ANO i Spolu oslabují, Motoristé výrazně posílili

Třetí místo v modelu stabilně drží hnutí STAN se ziskem 12,5 procenta, tedy na stejné úrovni jako v předchozím měření. Největší překvapení však přineslo hnutí Motoristé sobě, které zaznamenalo výrazný vzestup a aktuálně by získalo 7,5 procenta hlasů.

Oproti listopadu si tak polepšilo o celých pět bodů, což by znamenalo pohodlný vstup do Poslanecké sněmovny. Stejný výsledek 7,5 procenta by získali také Piráti, jejichž podpora se oproti minulému průzkumu změnila jen minimálně. Jako poslední by se do Sněmovny dostalo hnutí SPD s 6,5 procenta, což je o půl bodu méně než v listopadu.

Ostatní politické subjekty zůstaly pod pětiprocentní hranicí a podle současných dat by do dolní komory Parlamentu neprošly. Nejblíže byla TOP 09 se čtyřmi procenty, avšak vzhledem ke statistické chybě není zcela jisté, zda by nakonec tuto hranici překonala.

Autoři výzkumu se domnívají, že rychlý vzestup Motoristů souvisí s tím, že oslovují voliče nejen z řad bývalých příznivců ANO a ODS, ale také ty, kteří dosud k volbám nechodili. Klíčovou roli v tomto růstu sehrává i lídr hnutí Filip Turek, jehož kritické postoje k evropským tématům přitahují stále více voličů.

Průzkum rovněž zkoumal nálady mezi voliči ohledně politické situace v zemi. Aktuálně je s ní spokojena přibližně čtvrtina obyvatel, což představuje mírný nárůst oproti listopadu. Přesto se dlouhodobě spokojenost pohybuje pod hranicí 30 procent, což svědčí o trvajícím napětí ve společnosti.

Průzkum probíhal mezi 13. a 31. lednem 2025 na vzorku 1026 respondentů metodou CATI a CAWI. Statistická chyba se pohybuje v rozmezí 1,1 až 3,6 procentního bodu.