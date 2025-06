Dva průzkumy, podobné výsledky. Volby by vyhrálo ANO, uspěla by další čtyři uskupení

Nejsilnější opoziční hnutí ANO by volila necelá třetina lidí, jeho preference činí 31,9 procenta. Další uskupení ztrácí více než deset procent. Druhá je koalice Spolu, kterou tvoří občanští demokraté, lidovci a TOP 09, s podporou 20,8 procenta.

Ještě dva kandidující subjekty by dosáhly dvouciferného výsledku. Jde o opoziční SPD, které by dalo hlas 13 procent voličů, a vládní hnutí Starostové a nezávislí se ziskem 10,6 procenta. Poslanecká křesla by obsadili také Piráti, jimž vyjádřilo podporu 7,8 procenta oslovených osob.

Kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do Poslanecké sněmovny, ale momentálně těsně pod ní, se nacházejí Motoristé (4,8 %) a hnutí Stačilo (4,6 %) vedené komunistickou europoslankyní Kateřinou Konečnou.

Velice podobné výsledky přinesl aktuální model agentury Kantar pro Českou televizi. První místo přisoudil hnutí ANO (33,5 %), druhou pozici obsadila koalice Spolu (21 %). Do Sněmovny by se podle šetření dostali i Starostové a nezávislí, SPD a Piráti. Těsně pod čarou zůstali Motoristé a Stačilo.

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.