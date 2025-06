Spolu kauza kolem bitcoinů nepoškodila, potvrzuje další průzkum

Koalice složená z vládních stran ODS, TOP 09 a KDU-ČSL zůstala na 21 procentech, které měla v šetření stejné agentury i v květnu. Spolu je nadále na druhém místě se značnou ztrátou za vedoucím hnutím ANO, které by volilo 33,5 procenta lidí.

Do Poslanecké sněmovny by se aktuálně dostalo jen pět kandidujících subjektů. Čtyři z nich by dosáhly na dvouciferný zisk. Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a SPD (s podporou PRO, Svobodných a Trikolory) by získala 11,5 procenta. Momentální podpora Pirátů činí 7,5 procenta.

Dvě uskupení by zůstala jen těsně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro zisk poslaneckých mandátů. Motoristé i hnutí Stačilo, na jehož kandidátce chtějí kandidovat také sociální demokraté pod vedením exministryně Jany Maláčové, by obdrželi 4,5 procenta hlasů.

Česko již zná termín podzimních sněmovních voleb. Prezident Petr Pavel jej stanovil na pátek 3. a sobotu 4. října. Naposledy se konaly volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021. Vyhrála koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se ziskem 27,79 procenta před druhým ANO, které obdrželo 27,12 procenta hlasů.