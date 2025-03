Koalici Spolu utíkají voliči, třetina by jim už hlas nedala. Volby by jasně vyhrálo ANO

Oproti předchozímu průzkumu zůstaly preference hnutí ANO téměř beze změny. Koalice Spolu si polepšila o 1,5 procentního bodu, zatímco hnutí STAN naopak ztratilo jeden procentní bod. Čtvrtou nejsilnější formací by byli Motoristé s osmi procenty hlasů, následováni hnutím SPD se sedmi procenty.

Relativním nováčkem by bylo uskupení Stačilo!, které by získalo 6,5 procenta. Do Sněmovny by se dostali i Piráti, kteří by s šesti procenty překonali hranici nutnou pro vstup do dolní komory Parlamentu. Oproti předchozímu průzkumu si polepšili o dva procentní body.

Mimo Sněmovnu by zůstala tradiční levice. SOCDEM by volilo 3,5 procenta voličů a Trikolora by oslovila jen dvě procenta respondentů, což by obě strany ponechalo mimo parlamentní křesla.

Pokud by se výsledky voleb shodovaly s aktuálním modelem, hnutí ANO by v Poslanecké sněmovně obsadilo 74 mandátů. Druhá nejsilnější koalice Spolu by měla 41 křesel a Starostové by obsadili 23 míst. Motoristé by získali 18 mandátů, SPD 16, Stačilo! 15 a Piráti by disponovali 13 poslanci. Vládní koalice Spolu a STAN by tak měla dohromady pouze 64 křesel, což by znamenalo výraznou ztrátu oproti současné většině.

Průzkum také odhalil, že více než třetina voličů, kteří v roce 2021 hlasovali pro koalici Spolu, by jí nyní svůj hlas nedala. U hnutí ANO by se jednalo o čtvrtinu bývalých voličů. Zároveň dvě třetiny lidí, kteří se nezúčastnili předchozích voleb, uvádějí, že by k volebním urnám nešli ani tentokrát.

Agentura Median rovněž zmapovala tzv. voličský potenciál, tedy podíl voličů, kteří zvažují podporu daného subjektu a nevylučují účast u voleb. Hnutí ANO by teoreticky mohlo oslovit až 40 procent voličů. Koalice Spolu by mohla získat až 29,5 procenta, STAN 19,5 procenta a Piráti 14,5 procenta. Potenciál Motoristů činí 14 procent, SPD 12,5 procenta, Stačilo! 10,5 procenta a Trikolory 8 procent. SOCDEM by mohla teoreticky oslovit maximálně 7 procent voličů.

Volební účast by podle průzkumu dosáhla 60,5 procenta, což je méně než při posledních volbách v roce 2021, kdy se k urnám dostavilo 65,43 procenta oprávněných voličů.