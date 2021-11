Richterová podporuje, aby byl Bartoš ministrem a zároveň poslancem

Členové Pirátů od pátku hlasují o ratifikaci koaliční smlouvy mezi Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráty a STAN, do dnešních 12:15 se zúčastnily více než tři čtvrtiny členů.

Předseda pirátských poslanců Jakub Michálek po debatě spolustraníků o klouzavém mandátu ustoupil v noci na pátek od kandidatury na ministra pro legislativu, napsaly Respekt a Deník N. Také on ale podporuje, aby šli Piráti do vlády i s Bartošem, který je předsedou strany a volebním lídrem. Navíc v případě, že by se mandátu vzdal, nahradil by ho ve Sněmovně podle kandidátní listiny náhradník od koaličních Starostů a nezávislých (STAN).

"Předseda strany, který má mandát od voličů, se ho nemůže vzdát, aby kdyby byly nedejbože nějaké rozmíšky ve vládě, nebo nějaký tlak na jeho odvolání, aby byl pod tímhle tlakem, že půjde pryč z vrcholné politiky. To by nebylo dostání závazku voličům," řekla Richterová. "Plně stojím za tím, že Ivan Bartoš ve vládě být má, a současně, že máme prosadit klouzavý mandát," dodala.

Snaha zamezit kumulaci více funkcí patří dlouhodobě mezi programové priority Pirátů. Strana argumentuje tím, že osoba zastávající více pozic současně nemůže zodpovědně vykonávat jednotlivé funkce naplno. Senát koncem října zamítl pirátský návrh na zavedení dobrovolného klouzavého mandátu, který by členům vlády umožnil předat poslanecký mandát i dočasně náhradníkům.

Hlasování pirátských členů o schválení koaliční smlouvy potrvá do pondělního večera, výsledky budou poté zveřejněny nejdříve ve 23:15. Ostatní strany zastoupené v pětikoalici schválily koaliční smlouvu v závěru minulého pracovního týdne.

V hlasování celostátního fóra, tedy všech členů Pirátů, může hlasovat 1193 lidí. V 12:15 evidoval on-line systém 927 odevzdaných hlasů. Hlasování provází vysoká účast, jen za prvních osm hodin v pátek odevzdala hlas polovina členů strany. V lednovém rozhodování o koaliční smlouvě se STAN hlasovalo 848 členů Pirátů, pro svazek se Starosty jich bylo 668.

Richterová dnes v CNN Prima News řekla, že hlasovala pro schválení koaliční smlouvy. Už dříve to oznámili Michálek nebo pražský primátor Zdeněk Hřib. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová naopak řekla Respektu, že bude hlasovat proti vstupu do vlády.