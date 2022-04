Rozkolísanost cen v obchodech podle Nekuly vyřeší zákon o cenách, může limitovat slevové akce

— Autor: ČTK

Velkou rozkolísanost cen vyřeší zákon o cenách, který by například limitoval slevové akce. Řekl to ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) po dnešním jednání se zástupci zemědělců, potravinářů a obchodníků. Schůzka se konala poté, co ministr ve středu oznámil, že antimonopolní úřad (ÚOHS) začal minulý týden monitorovat ceny másla, vepřového a kuřecího masa a pečiva.