S vysokými cenami potravin by stát mohl pomoci. Svaz naznačil jak

Pokud chce stát lidem od zdražení potravin ulevit, ministerstvo zemědělství by mělo navrhnout snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na potraviny, řekl dnes Prouza ČTK. Podle ministerstva zemědělství by snížení DPH nebylo za současné situace rozumné.

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) chce téma znovu otevřít po skončení války na Ukrajině, sdělil dnes ČTK mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý.

Spotřebitelské ceny v květnu podle dnes zveřejněných údajů Českého statistického úřadu meziročně vzrostly o 16 procent, což bylo o 1,8 procentního bodu více než v dubnu. Růst cen mouky v pátém měsíci letošního roku meziročně zrychlil na 64,6 procenta, u másla na zhruba 52 procent, u polotučného trvanlivého mléka asi na 42 procent a v případě vajec na přibližně 34 procent.

Zemědělské suroviny jsou podle Prouzy nyní na celém světě nejdražší v historii. "Pokud chce stát lidem s cenami potravin pomoci, měl by přesměrovat neefektivní provozní dotace velkozemědělcům na pomoc zákazníkům," uvedl. Vhodným opatřením by bylo podle něj snížení DPH, které u potravin nyní činí 15 procent. "Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) by se měl vrátit ke svému jarnímu návrhu na snížení DPH na potraviny a tuto změnu, kterou pozná v nákupním košíku každý, konečně prosadit," dodal.

Snížení DPH u potravin se podle ministerstva zemědělství nemusí u koncové ceny pro zákazníka projevit. "Ministr Zdeněk Nekula toto téma otevřel už před ruskou válkou na Ukrajině, kdy situace vypadala úplně jinak. Ale v současné době by to nebylo rozumné, protože pokud by se snížilo DPH u potravin, energií, pohonných hmot a všude možně, tak bude velký výpadek příjmů do rozpočtu, že nebude na školství, zdravotnictví nebo na důchody," uvedl Bílý.

Pomoc vlády občanům má podle Bílého dvě roviny. Jednou je zajištění přiměřené potravinové bezpečnosti, což mají podpořit dotace do potravinářství a zemědělství. Částečně by se díky tomu měl eliminovat nárůst cen, řekl Bílý. Doplnil, že druhou rovinou je cílená pomoc nejohroženějším skupinám obyvatel.

Mluvčí on-line supermarketu Košík.cz František Brož ČTK sdělil, že situace na trhu je momentálně velice napjatá a málokterý dodavatel nebo výrobce dokáže dát jakoukoliv záruku cen pro následující týdny, natož měsíce. "To jasně ukazuje na to, že ani oni sami netuší, jak může zdražování pokračovat. My sami se pochopitelně chystáme na další růst a spolu s dodavateli připravujeme plán, jak zachovat potraviny pro běžné Čechy co nejdostupnější," uvedl.