Senátor Wagenknecht vytáhl proti Babišovi, podává podnět na žalobu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman by měl podat žalobu proti rozhodnutí středočeského krajského úřadu, který zastavil přestupkové řízení s premiérem Andrejem Babišem (ANO) kvůli možnému střetu zájmů. Nejvyššího žalobce o to dnes požádal senátor Lukáš Wagenknecht (za Piráty). Oznámil to ČTK s tím, že žalobu ve veřejném zájmu může proti rozhodnutí úřadu podat nejvyšší státní zástupce nebo veřejný chránce práv.