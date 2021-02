Sněmovna bude schvalovat také bonus v karanténě

Krizová novela předpokládá, že za opakované prohřešky proti vládním protikoronavirovým opatřením vydaným podle krizového zákona by hrozily přísnější postihy. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura ale poukazoval na to, že předloha navazuje na dosud nepřijatou novelu krizového zákona. Zamítl ji Senát a poslanci se s vetem dosud nevypořádali.

Sněmovna naopak schválila druhý návrh svého předsedy Radka Vondráčka (ANO) týkající se zařazení předlohy o příspěvku lidem v karanténě. Dolní komora by ji měla schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Bonus by činil podle návrhu až 370 korun k náhradě mzdy. Příspěvek by vyplácel zaměstnavatel po deset dnů, o výdaje by si snížil sociální odvody. Opatření má motivovat lidi, aby zůstávali v karanténě nebo izolaci a koronavirus dál nešířili a aby nakažení hlásili své kontakty. Podle návrhu by se měl bonus vyplácet od března do konce května.

Po skončení debaty o prodloužení nouzového stavu by se poslanci měli z iniciativy Františka Navrkala (Piráti) vrátit k debatě o úpravách exekucí, jejichž druhé čtení nedokončili ve středu. Navrkal naopak neprosadil, aby se Sněmovna zabývala v úvodním kole i zmírněním podmínek oddlužení.