Tečka za kauzou Rath. ÚS odmítl stížnost na medializaci a politizaci procesu

ÚS rozhodoval koncem roku bez veřejného jednání, nyní usnesení zpřístupnil ve své databázi. Zároveň také odmítl stížnost dalšího z odsouzených, manažera Tomáše Mladého, jenž dostal pětiletý trest.

Rath ve stížnosti uplatnil řadu námitek, některé už zmiňoval v dřívějších opravných prostředcích. Celé trestní řízení mělo podle něj politický rozměr a vzhledem k pozornosti novinářů šlo zároveň o mediální proces. "Je přirozené, že média a veřejnost obecně věnují značnou pozornost trestním řízením vedeným proti osobám politicky činným, respektive zastávajícím vysoké politické funkce. To byl i případ stěžovatele," reagovali ústavní soudci.

Podle ÚS je také přirozené, že policie a státní zastupitelství komunikují s médii a v zákonných mezích jim poskytují některé informace. Požadavky na co nejširší přístup k přímým informacím o trestním řízení je třeba do určité míry akceptovat, míní soudci. Kauza podle nich nebyla ani nepřípustně zpolitizovaná na rámec prosté skutečnosti, že Rath byl veřejně činný, a proces tak sledovala i politická scéna.

Rath dále zkritizoval výsledky dokazování, některé svědecké výpovědi, zpochybnil odposlechy, poukázal na údajnou podjatost soudců, stěžoval si na to, že byl opakovaně eskortovaný v poutech před objektivy médií. Kritizoval délku procesu a také podle něj nepřiměřeně přísný trest. Zopakoval také to, že nevěděl, co je v krabici od vína, kterou přebíral ve chvíli, kdy jej zadržela policie. Podle spisu uvnitř byly peníze.

ÚS nevidí mezi důkazy a skutkovými zjištěními žádný rozpor. Připomněl, že Rath byl spolu s dalšími lidmi odsouzený za promyšlenou a připravenou trestnou činnost, která spočívala v manipulaci s veřejnými zakázkami. "Jestliže tedy trestní soudy dospěly k přesvědčení, že stěžovatel dobře věděl, že v krabici od vína, kterou přebíral v době svého zadržení, se nachází úplatek, skutečně nejde o závěr, který by se jevil jako nelogický a ÚS by byl oprávněn jej rozporovat," stojí v usnesení.

Po propuštění na podmínku Rath uvedl, že rozsudek, na jehož základě strávil ve vězení 3,5 roku, respektuje. Připustil, že udělal řadu chyb. Do politiky se vrátit nechce, dodal. Rathovi zbývá doplatit pět milionů korun z desetimilionového peněžitého trestu.

Někdejšího vlivného politika ČSSD, který byl v minulosti také poslancem a ministrem, policie zadržela v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Pražský vrchní soud později uznal Rathovu vinu v případu ovlivňování tendrů na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku. V této větvi kauzy Rath dostal sedmiletý trest vězení, desetimilionový peněžitý trest a zákaz činnosti, a to za zjednání výhody při zadání veřejné zakázky a poškození finančních zájmů EU.

Ve druhé větvi kauzy prodloužil Krajský soud v Praze Rathovi nepravomocně trest ještě o rok, uložil mu také osmnáctimilionový peněžitý trest. Trestné činnosti kolem zdravotnických zakázek v kraji se podle senátu dopustilo i dalších osm obžalovaných lidí a devět firem, včetně stavební firmy Metrostav. Druhou větví se teprve bude zabývat odvolací vrchní soud, a to v dubnu.