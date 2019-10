Kvůli úmrtí Karla Gotta mimořádně zasedne vláda. Bude vyhlášen státní smutek

Novinářům Babiš řekl, že dostal příslib z okolí manželky zesnulého Ivany Gottové, že bude za uspořádání piety ráda. "Musíme to připravit tak, aby občané měli možnost uctít jeho památku," uvedl na dnešním brífinku. S rodinou bude konzultovat mimo jiné termín pohřbu.

Ve Strakově akademii se dnes v 16 hodin mimořádně sejde vláda. Premiér @AndrejBabis svolal jednání kabinetu s jedním bodem, a to návrhem na uspořádání státního pohřbu Karla Gotta. V den pohřbu má být vyhlášen i státní smutek. — Úřad vlády ČR (@strakovka) October 2, 2019

Součástí připravovaného usnesení vlády bude podle Babiše formulace o státním pohřbu a vyhlášení státního smutku. Vláda také vydá doporučení k hejtmanům a primátorům a uloží ministrům účastnit se na organizaci pohřbu.

Už před tím premiér ČTK řekl, že ceremoniál by se měl uskutečnit v katedrále svatého Víta. Považoval by to za adekvátní vzhledem k tomu, jak významnou osobností Gott byl. Zpěvák zemřel v úterý krátce před půlnocí doma v kruhu své rodiny. V polovině září Gott oznámil, že trpí akutní leukémií a ambulantně se léčí. Gott je nejslavnějším českým zpěvákem populární hudby. Vydal skoro tři stovky alb, první už v roce 1965, na svém kontě má desítky milionů prodaných desek.

Babiš dopoledne na twitteru uvedl, že považuje Gotta za jednoho z největších Čechů, které měl tu čest zažít. "Karel Gott. Provázel mě od mládí. A každého z nás. Jeden z největších Čechů, které jsme měli tu čest zažít. Zemřel. Věřil jsem, že tu bude navždycky. Je mi to nesmírně líto. Zapálím svíčku a poslechnu si něco od něj z 60. let. Mistře, vážil jsem si Vás. Víc, než dokážu říct," napsal.