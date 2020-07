Kontroverzní Ondráček by mohl šéfovat poslancům KSČM. Ve straně rostou tlaky

Kováčik je kandidátem v říjnových senátních volbách. Byl-li by zvolen, pak by se uvolnilo jeho poslanecké místo. Pokud by se tak nestalo, stejně by mu hrozila ztráta postu předsedy poslaneckého klubu, kterým je už 18 let.

"V KSČM rostou tlaky na výměnu předsedy klubu,“ sdělil CNN Prima NEWS jeden z členů užšího vedení strany. "Je to pravda. Ten vnitřní souboj probíhá delší dobu, s blížícím se sjezdem ještě sílí,“ podotkl jiný zdroj pocházející přímo z klubu KSČM. Šéf poslaneckého klubu komunistů je momentálně senátorským kandidátem na Znojemsku.

"Kdeco se povídá. Tyto problémy budeme řešit, nastanou-li. Nezabývám se tím, zvlášť ne teď na dovolené. Co přijde, to přijde. Nebudu-li zvolen senátorem, pochopitelně budu neúspěšným kandidátem. S takovým se musí něco udělat. Uvidíme. Řeč se vede, voda teče,“ konstatoval Kováčík, který je na případné tlaky připravený. Ve Sněmovně sedí od roku 1996. Lídrem klubu KSČM je bez přerušení od roku 2002.

Ondráček prohrál o dva hlasy

Zda se skutečně hodlá ucházet o funkci lídra klubu, Ondráček nepotvrdil. "Jsem 14 dní na táboře a o politiku se nezajímám. Není to o tom, co chci já, ale co potřebuje strana. Nechám to na kolezích. Dělám práci, kterou potřebuje strana,“ nechal se slyšet.

Být v čele klubu chtěl zmiňovaný komunista už v roce 2017, kdy o místo bojoval právě s Kováčikem, volbu ale o dva hlasy prohrál. O předsedovi KSČM hlasuje celý klub poslanců, jichž je momentálně ve Sněmovně jenom 15.

Ondráček byl v roce 2018 zvolen do čela komise pro konstrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů, což vyvolalo odpor. Protestovaly proti němu desítky tisíc lidí, kterým se nelíbila představa, že by člověk zasahující během Palachova týdne v roce 1989 měl kontrolovat případné trestné činy policistů. Komunista nakonec z čela komise odstoupil, a to kvůli údajným tlakům nejen na jeho osobu, nýbrž i rodinu. Své politické odpůrce neváhal nazvat "demokratickou žumpou".

Místopředsedkyně klubu KSČM a poslankyně Hana Aulická Jírovcová se nechala slyšet, že si případného Kováčikova konce není vědoma.

"Musím říct, že jsem překvapená vaším dotazem. Absolutně nechápu, jak se k vám tyto informace dostaly. To, jestli je někdo znepokojen prací našeho současného předsedy, bychom si měli vyříkat na našem poslaneckém klubu. Neprobírali jsme to,“ řekla médiím. Předseda komunistů Vojtěch Filip řekl, že taktéž o ničem neví.

KSČM se připravuje na sjezd

Příčinou rostoucích tlaků v řadách komunistů je sjezd strany, který se měl uskutečnit už letos na jaře, ale z důvodu pandemie covid-19 došlo k jeho přesunu na podzim. O funkci předsedy budou usilovat Filip a europoslankyně Kateřina Konečná.

Jednat se bude o jakýsi střet, zda mají komunisté pokračovat v zajetých kolejích, či zda si zvolí nové, mladší vedení. Velké vášně vzbuzují předvolební průzkumy, které jim přisuzují i méně než 5 %, čímž by poprvé od roku 1989 došlo k tomu, že by se KSČM nedostala do Sněmovny.